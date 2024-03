Le jeudi, c'est la journée des jeux gratuits Epic Games Store. D'ailleurs, il est bon de rappeler que vous n'avez que jusqu'à 16h59 pour récupérer les titres offerts en ce moment. Il va aussi falloir de la réactivité si vous voulez jouer au nouveau jeu gratuit sur PS5. Il s'agit d'un soft qui a fait parler de lui en mal, mais qui a remonté la pente petit à petit, et qui a accueilli plusieurs nouveautés très récemment. Vous êtes prêts à partir sur le champ de bataille pour des affrontements uniques ?

Un jeu explosif gratuit sur PS5 durant quelques jours

Les jeux PS Plus Extra & Premium de mars 2024 sont disponibles, mais si vous n'êtes pas abonnés, il y a un cadeau pour tout le monde sur PS5. Electronic Arts organise un week-end d'essai gratuit pour son Battlefield 2042 qui fait plus que jamais de la résistance. Malgré son départ calamiteux, le soldat BF 2042 est toujours sur pied et l'a prouvé ces derniers jours avec le lancement de la saison 7. Et ce sont justement ces nouveautés qui sont à l'honneur pour cette version gratuite disponible sur PS5 et PS4.

Depuis quelques heures, les joueuses et joueurs PS5 ont accès à tout le contenu de Battlefield 2042 saison 7, que ce soit les cartes ou tous les éléments à débloquer. « Accès gratuit : jouez à Battlefield 2042 du 21 au 24 mars et donnez tout ce que vous avez dans la saison 7 : Point de rupture. Déployez-vous sur Refuge, une nouvelle carte en zone urbaine. Découvrez de nouvelles armes et faites de la destruction votre alliée » (via EA). Dans les détails, il est possible de découvrir l'intégralité du contenu passé et actuel des Passes de combat de BF 2042. Les paliers du Passe standard se débloquent en jouant, mais pour le Passe Premium, il faut nécessairement sortir la carte bleue. Mais n'ayez pas peur, ce n'est que du cosmétique donc vous ne serez pas désavantagés si vous ne dépensez pas d'argent.

Si vous souhaitez jouer gratuitement à Battlefield 2042 sur PS5 ou PS4, vous avez jusqu'au lundi 25 mars 2024 à 21h00 (heure française). Et si vous n'avez pas de consoles PlayStation, il y a d'autres solutions car EA a également ouvert cet essai aux autres plateformes du marché.

Crédits : Electronic Arts.

Jouer gratuitement à Battlefield 2042

Battlefield 2042 est gratuit sur PS5 & PS4, mais également sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC Steam. Le contenu est identique, mais en revanche, ça se finit plus tôt sur la plateforme de Valve. Pour éviter toute déconvenue, voici les dates et horaires du week-end gratuit en fonction des machines :

PS5 & PS4 : jusqu'au lundi 25 mars à 21h00 (heure française)

Xbox Series X|S et Xbox One : jusqu'au lundi 25 mars à 21h00 (heure française)

PC Steam : jusqu'au dimanche 24 mars à 21h00 (heure française)

Enfin, comme souvent, sachez que la progression de cette version d'essai est transférable en cas d'achat de Battlefield 2042. Pour rendre l'acquisition plus sexy, EA propose des promos. Si vous êtes abonnés au PlayStation Plus sur PS5 ou PS4, vous pouvez par exemple obtenir Battlefield 2042 pour 11,99€.