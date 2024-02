Rien ne se passe comme prévu chez PlayStation et visiblement, un jeu en développement vient tout bonnement d'être annulé. On vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Sony a récemment publié un important communiqué adressé à sa communauté suite à une vague de licenciements touchant environ 900 employés. On pouvait encore vous en parler hier sur Gameblog. C'est assez dramatique et cela touche de nombreux studios internes de PlayStation. Au-delà du personnel directement impacté, à qui nous envoyons toutes nos bonnes ondes, les jeux PS5 sont aussi touchés.

L'annulation de jeux sur PS5

Hermen Hulst, à la tête de la division, a expliqué que cette décision résultait d'une évaluation des projets en cours dans les différents studios, conduisant à la conclusion que certains d'entre eux ne seraient pas poursuivis. Hulst a souligné que l'annulation de ces jeux ne remettait pas en cause le talent ou la passion des équipes concernées. Il a fait valoir que malgré de bonnes idées de départ, tous les projets ne se transforment pas nécessairement en jeux réussis. Parfois, des changements dans le marché ou dans l'industrie peuvent amener à revoir les plans initiaux.

Bien que les détails spécifiques des projets annulés restent non divulgués, les commentaires de Hulst laissent entendre que certains titres orientés vers les services en ligne, initiés ces dernières années, pourraient être concernés. Notamment, London Studio, qui a été complètement fermé suite aux récentes réductions de personnel, travaillait sur un jeu en ligne basé sur la coopération et situé dans un univers fantastique à Londres ; ce projet est vraisemblablement annulé.

Des précisions sur les jeux

Dans le même temps, le journaliste Jason Schreier, connu pour ses nombreuses révélations, s'est exprimé pour apporter d'autres détails. On peut notamment apprendre que dans le cadre des licenciements massifs, Sony a annulé le jeu Twisted Metal live-service qui était en cours de développement dans le studio britannique Firesprite. Une licence très appréciée.

Les studios Naughty Dog, Insomniac Games, Firesprite et Guerrilla Games ont également été affectés par les licenciements. Il reste incertain si ces studios ont dû eux aussi annuler des projets non annoncés en conséquence. Hermen Hulst affirme que les PlayStation Studios resteront une organisation centrée sur les créateurs, s'efforçant de faire évoluer leurs franchises bien-aimées et de proposer de nouvelles expériences de jeu.