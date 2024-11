Décidément, ça leak du côté de Sony ! Le PS Plus Premium voit un de ses prochains jeux fuiter, tandis qu'un nouveau titre semble bien se profiler sur PS5. C'est en tout cas ce que suggère une première image partagée sur les réseaux sociaux, mais aussi un journaliste de renom, généralement très bien informé. Cela marquerait le retour surprise d'une belle licence sur PlayStation. On fait le point avec vous.

Un jeu hyper culte arriverait sur PS5

Ça n'a pas été annoncé et pourtant il y a déjà du concret ! Il semblerait qu'Age of Empires 2 débarquerait très prochainement sur le PSN, devenant donc jouable sur PS5. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Tom Warren, le journaliste réputé de The Verge, dans sa dernières newsletter Notepad. Selon lui, il arriverait début 2025 dans l'écosystème de Sony. Quand on pense qu'il a été ajouté au Xbox Game Pass en janvier 2023, on a tous les raisons d'y croire.

Cette information ne serait pas que de l'ordre de la rumeur. De fait, il y a déjà du concret à se mettre sous la dent. Contre toute attente, des joueurs seraient déjà en train de le tester. C'est en tout cas ce que suggère une capture partagée par un utilisateur Reddit. Il précise qu'il pourrait aussi s'agir d'un bug graphique... mais, tel quel, on y voit bien deux joueurs, identifiables à leur PSN, en pleine partie d'Age of Empires 2.

© Fidler_2K sur Reddit

Dans l'immédiat, difficile d'avancer sous quelle forme le jeu arriverait sur PS5. Il pourrait rejoindre le PS Store dans sa version HD. Cependant, il y a aussi de grandes chances qu'il soit mis à disposition sur le PlayStation Plus Premium. De fait, ce serait logique qu'il intègre le catalogue des “Classiques” du service de jeux à la demande de Sony.

C'est une nouvelle qui devrait réjouir de nombreux fans après la clôture des serveur du troisième opus ! De fait, la licence Age of, au sens large du terme, connaît un véritable renouveau. Cette année, un nouvel Empires est sorti sur mobile, tandis que nous avons pu redécouvrir les Mythology via le remake Age of Mythology Retold. Ce retour de AoE 2 sur PS5 sera l'occasion de redécouvrir le titre le plus populaire, tous opus confondus.