Une nouvelle mise à jour PS5 est disponible ! Grâce à elle, la console accueille des nouveautés utiles comme une refonte du Partage d'écran. Après installation, un joueur va pouvoir streamer sa session de jeu et s'il a besoin d'aide, vous allez directement pouvoir lui prodiguer quelques conseils via des emojis, curseurs et autres. Dans le même temps, la PS4 a aussi eu sa propre update.

Une nouvelle mise à jour pour la PS4 téléchargeable

Après la PS5, Sony Interactive Entertainment prend soin de sa PS4 qui a célébré ses 10 ans d'existence l'année dernière. Une console au succès colossal qui n'est pas totalement hors course et qui a même eu le droit à des très gros jeux cross-gen, à l'instar de God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West. En revanche, la console en elle-même est plutôt au point mort et reçoit peu de nouveautés. La véritable fonctionnalité ajoutée dernièrement, c'est la possibilité de se connecter à la machine sans mot de passe. La connexion s'effectue alors par votre smartphone et l'application PS App.

Pour assurer la sécurité de la PS4, et boucher des failles, le constructeur développe régulièrement des mises à jour. Le firmware le plus récent, le 11.02, permet ainsi d'améliorer les performances du système, en plus d'introduire des modifications non divulguées liées à la sécurité. Un patch qui avait également pour objectif de corriger les messages et l'ergonomie de certains écrans. En rallumant votre PS4 dans les prochaines heures, vous serez invités à passer à l'update 11.50 qui pèse 498 Mb. Un poids plume en comparaison des plus grosses mises à jour PlayStation 5. Néanmoins, si vous avez besoin du fichier de réinstallation, notez que le poids s'élève à 1,07 Go.

Dans tous les cas, c'est une taille raisonnable, mais la mise à jour PS4 11.50 a t-elle un vrai intérêt visible, avec des fonctionnalités inédites ? Comme souvent, la réponse est non. Il est encore question d'améliorer les performances de la console et sa stabilité, et de parfaire les messages ainsi que l'ergonomie de certains écrans.

Notes de patch du firmware 11.50 PlayStation 4

Amélioration des performances et de la stabilité du logiciel système

Amélioration des messages et de l'ergonomie de certains écrans