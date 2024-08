On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'une double résurrection : d'une part pour ce jeu iconique de la PS1, et de l'autre pour un studio qu'on croyait disparu depuis une vingtaine d'années. Comme quoi, avec de la volonté, tout est apparemment possible, même pour cette bonne vieille mascotte de la première console mythique de Sony.

Le retour inespéré d'un jeu marquant de la PS1 annoncé

Cette annonce proche de la nécromancie nous provient d'Argonaut Games, le studio britannique à qui l'on doit notamment le légendaire Star Fox sorti sur SNES et porté par leur technologie révolutionnaire pour l'époque : SNES FX. Le studio a ensuite perdu tous ses employés en 2004, une grande partie rejoignant Rocksteady, un autre studio britannique désormais bien connu, sur le développement des jeux Batman Arkham. Mais voilà qu'il revient 20 ans plus tard, pour une annonce inespérée : un remaster HD de Croc: Legend of the Gobbos, attendu courant plus tard dans l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series !

Sorti en 1997 sur PS1 et Sega Saturn, Croc était pour rappel un jeu de plateforme en 3D qui a connu un grand succès sur ces deux plateformes. Il a même eu droit à une suite, puis à une version Gameboy Color. Son remaster développé par Argonaut Games entend donc remettre cette mascotte de la PS1 sur le devant de la scène, avec des graphismes améliorés, des contrôles plus modernes, ainsi qu'un musée numérique baptisé Crocipedia, rendant hommage à cette licence de notre enfance et comprenant des assets perdus de cette dernière, comme des documents de game design, des concept arts ou encore des interviews. Vous pouvez découvrir ce que cela donne via le trailer d'annonce ci-dessous.

Source : GameTrailers sur YouTube