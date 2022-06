Pas de mock up 3D ou d'illustrations de brevet. Le PS VR 2 se montre enfin avec une image réelle. Voici à quoi ressemble le futur casque de réalité virtuelle de Sony.

Une première image réelle du PS VR 2

On s’attendait à une présentation plus poussée lors du State of Play qui faisait la part belle au PS VR 2 et aux jeux d'éditeurs tiers mais il n’en fut rien. Sony avait profité de l’occasion pour confirmer quelques-uns des 20 jeux qui accompagneront le lancement de l’appareil sans pour autant le montrer en action. Faute de concret, le studio texan Bit Planet Games nous offre un premier aperçu réel du PlayStation VR 2.

Une image qui montre le PS VR 2 et ses manettes avec retour haptique posés sur un fauteuil. Pas de surprise, il a l’air aussi joli que sur les renders promotionnels. Évidemment la qualité de la photo est perfectible, mais faute de communication de l’éditeur sur ce sujet, c’est toujours mieux que rien. Si vous vous posez la question, non les développeurs d’Ultrawings n’ont pas rompu un quelconque accord avec Sony. « Si on avait publié cette photo il y a 6 mois, oui », répond l’entreprise sur ses réseaux sociaux. Le studio inconnu au bataillon se fait en tout cas une jolie pub par la même occasion. Rappelons que le casque est pressenti pour sortir d’ici 2023.