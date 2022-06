Les premiers pas du PS VR 2 sont encourageants avec plusieurs jeux annoncés et des développeurs qui sont très intéressés par ce casque PS5. Le dernier d'entre eux n'est autre que Tetsuya Mizuguchi, le papa des merveilleux Rez Infinite et Tetris Effect.

Tetsuya Mizuguchi va t-il fournir au PS VR 2 un nouveau trip dont il a en le secret ? Le développeur japonais se dit très intéressé par le casque de réalité virtuelle PlayStation 5.

Lui et ses équipes sont « très intéressés » donc. De là à affirmer qu'il y a déjà un titre en cours de développement, il est peut-être trop tôt pour franchir le pas. En 2019, le créateur avait partagé son envie d'exploiter les nouvelles consoles (via VGC).

Nous voulons faire un jeu sur les prochaines consoles qui, je l'espère, offriront une résolution beaucoup plus élevée. Les nouvelles machines et les nouvelles technologies ont toujours été une énorme source d'inspiration pour moi en général. De mes débuts en arcade jusqu'à la VR et l'AR plus récemment. Alors oui, je suis très enthousiaste par ce qui nous attend.