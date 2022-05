L'analyste Ming-Chi Kuo que l'on connait bien notamment pour ses intéressantes analyses sur les produits Apple récidive cette fois mais sur des produits PlayStation et plus précisément sur le fameux PSVR2 qui est attendu par les amateurs de réalité virtuelle.

D'après Kuo, la production en série du PS VR2 serait imminente avec plus d'un million et demi d'unités produites en 2022. Avec à la clé, une commercialisation prévue au début de l'année 2023. C'est sut Twitter que l'on peut retrouver l'information complète :

Ma dernière vérification de la chaîne d'approvisionnement suggère que l'assembleur et plusieurs fournisseurs de composants du PSVR2 commenceront la production de masse avec des expéditions d'environ 1,5 million d'unités au second semestre 22. Sony pourrait le lancer au premier trimestre 23, en fonction du calendrier de développement des jeux PS VR2.

Je pense que le PS VR2 connaîtra un bon départ grâce à la prise en charge de plus de 20 titres de jeux de fabricants et de tiers au lancement. La position et les ressources de Sony dans l'industrie du jeu vidéo peuvent accélérer le développement de jeux VR AAA (par exemple, Horizon Call of the Mountain), favorisant ainsi la croissance de la VR.

La mise à niveau matérielle la plus notable pour le PSVR2 est de commencer à utiliser des modules optiques. Le PS VR1 n'est pas équipé de modules optiques. Le PSVR2 adopte six modules optiques (quatre caméras IR 720P et deux caméras oculométriques). Genius est le principal fournisseur de lentilles.