Les soldes d’automne battent leur plein sur le PS Store. C'est près de 3000 jeux PS5, PS4 et PS VR, ainsi que leurs extensions, qui sont à prix cassé. Comme à chaque fois, il y en a pour tous les goûts et les budgets. Pourtant, Sony a décidé d’en remettre une couche avec de nouvelles offres du weekend. Petite particularité : elles ne sont réservées qu’aux membres du PS Plus, peu importe la formule choisie. Au programme donc, jusqu’à -90% sur près un peu moins d’une centaine de productions.

Ces nouvelles promotions PS Store express permettent par exemple de mettre la main sur des titres comme Ratchet & Clank: Rift Apart, Star Wars Jedi Survivor, Cult of the Lamb ou encore Wild Hearts à prix réduit. Les abonnés PlayStation Plus ont jusqu’au 17 octobre à 2h59 du matin, heure française, pour en profiter. On rappelle comme à chaque fois que certains des jeux en promo sont inclus dans le PS Plus Extra ou Premium. Pensez à vérifier.

Les promos PS Store du weekend