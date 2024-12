Les fans d'une licence culte de course automobile font face à un coup dur sur le PS Store et les autres boutiques numériques. Vous allez devoir faire vite, on vous explique pourquoi.

Avec la fin d'année, les cadeaux ont tendance à se multiplier de la part des éditeurs. Jeux gratuits, cosmétiques offerts, il y a largement de quoi faire plaisir aux joueuses et joueurs. C'est pourquoi on s'étonnera de voir des annonces plus malheureuses en cette période. En effet, un coup dur vient frapper le PS Store. Il va falloir vous dépêcher si vous voulez sauver les meubles avant qu'il ne soit trop tard.

Fin de route pour un tas de jeux sur le PS Store

C'était une licence qui n'avait pas à rougir devant d'autres grands noms du genre il y a encore quelques années : la saga Nascar connaît une actualité qui va attrister ses fidèles pilotes. Bien que la qualité ait eu tendance à s'amenuiser depuis quelques titres, la licence a attiré un acteur du secteur s'est vu plus qu'intéressé. On parle de iRacing, qui a racheté la licence.

Tous les tenants et aboutissants de ce rachat ne sont pas encore connus. Mais, une conséquence directe vient frapper le PS Store et les autres boutiques dématérialisées. Ainsi, les derniers jeux Nascar qui y sont disponibles vont bientôt tirer leur révérence. Cela concerne les opus suivants :

NASCAR 15: Victory Edition

NASCAR Rivals

NASCAR 21: Ignition

NASCAR Heat Mobile

NASCAR Heat Evolution

NASCAR Heat Ultimate Edition

NASCAR Heat 2

NASCAR Heat 3

NASCAR Heat 4

NASCAR Heat 5

Faites vite si vous voulez encore jouer à Nascar sur PS4 et PS5

Ainsi, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour faire l'acquisition des jeux qui vous intéressent ainsi que de leur DLC si vous souhaitez pouvoir continuer à y jouer une fois le délai dépassé. À compter du 1er janvier 2025, plus personne ne pourra donc acheter un jeu Nascar, sur le PS Store ou ailleurs.

En revanche, si vous achetez les jeux mentionnés avant la date butoir, vous pourrez continuer à en profiter après le 31 décembre. De même, il vous sera toujours possible d'y jouer grâce à des éditions physiques. Si tant est que votre console, si vous êtes sur PS5, dispose d'un lecteur de disque...

Cependant, on ignore encore ce qu'iRacing prévoit pour les Nascar. Dans l'immédiat, une dizaine de jeu qui ne sera plus disponible. Voilà qui rappelle le cas récent de LittleBigPlanet 3, supprimé lui aussi des stores PlayStation. Avec la généralisation du tout dématérialisé, la question de la préservation des œuvres vidéoludiques se pose plus que jamais.