Plus que quelques heures pour acheter certains jeux PS5 & PS4 à prix cassé. Découvrez la liste des promos PS Store du weekend, dont l'une concerne la nouvelle démo gratuite du PS Plus Premium.

Alors qu’une nouvelle grosse vague de promos PS Store se profile, Sony brade le prix de quelques jeux PS5 et PS4 ainsi que de leurs DLC, voire Season Pass. Au programme jusqu’à -85% sur une sélection de titres. Offres du week-end oblige, il faudra cependant faire vite puisqu’il ne reste plus que quelques heures pour en profiter.

Ces promos PS Store prendront en effet fin le 11 octobre 2022 à 2h59 du matin, heure française. Pour les abonnés PS Plus Premium qui se seraient laissé convaincre par la démo gratuite de Dying Light 2, la version ultime du jeu est en réduction. Pour le reste, on rappelle que certains titres présents sont disponibles gratuitement dans le cadre du PS Plus Extra/Premium.

Les promos PS Store du weekend

Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

: 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Assassin's Creed Origins - GOLD EDITION : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

: 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%) Bloodstained: Ritual of the Night : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Car Mechanic Simulator 2021 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

: 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Cricket 22 le jeu officiel des Cendres : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

: 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%) Crusader Kings III : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

: 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Crusader Kings III: Royal Edition : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

: 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%) Destroy All Humans! - Jumbo Pack : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

: 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%) Destroy All Humans! 2 – Reprobed : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

: 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%) Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS4&PS5 : 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%)

: 67,49€ au lieu de 89,99€ (-25%) Édition Or Riders Republic PS4 & PS5 : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

: 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%) Green Hell : 17,49€ au lieu de 24,99€ (30-%)

: 17,49€ au lieu de 24,99€ (30-%) LEGO Marvel Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) Let's Sing 2021 Hits Français - Platinum Edition : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

: 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%) MX vs ATV Legends : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

: 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%) Riders Republic PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

: 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%) Riders Republic Year 1 Pass : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Super Bullet Break : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

: 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) Surviving the Aftermath : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

: 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%) Terminator: Resistance Enhanced : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

: 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%) Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) UFC 4 Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les jeux & DLC PS5 et PS4 à moins de 15€