Les soldes de la Golden Week sont disponibles dès maintenant sur le PlayStation Store. La promotion offre de grosses réductions sur des jeux PS4, PS5, PSVR ainsi que sur les DLC etc.

Au Japon, la Golden Week est une semaine de quatre jours fériés durant laquelle les résidents en profitent pour poser des congés. Sony Interactive Entertainment veut fêter l'évènement à sa manière avec la promotion PS Store "semaine dorée". Des soldes sur plus de 400 items de la boutique en ligne incluant des jeux, des season pass et autres DLC.

Le PS Store casse les prix sur PS4, PS5 et PSVR

C'est l'heure de sortir la carte bancaire pour faire le plein de jeux qui vont prendre certainement la poussière, comme à chaque opération du genre. Voici quelques exemples des promotions de la "semaine dorée" du PS Store :

Des promotions sur les pass d'extension, DLC...

On ne va pas vous lister l'ensemble des 435 items à prix réduits, mais vous pouvez les consulter par vous-mêmes depuis le site officiel. Vous pourrez trier par genre (horreur, RPG...), plateforme (PS5...) ou par type de produits, et donc isoler les jeux des pass d'extension, des éditions premium etc. Bref les options habituelles pour pouvoir grossir votre backlog en dépensant moins d'argent. Les soldes actuelles se termineront le 12 mai prochain.