Sorti en novembre 2023, le PS Portal est un moyen de jouer en nomade et à ses jeux PS5. La machine apporte un certain confort pour profiter de sa bibliothèque autrement, même si ça reste du streaming requérant une connexion internet solide. Et si cette proposition pouvait laisser dubitative, la console portable a bien réussi à trouver son public, avec des chiffres de vente des plus corrects.

Bien sûr, le PS Portal demande quelques optimisations régulières. C'est pourquoi, depuis son lancement, PlayStation propose ponctuellement de nouvelles mises à jour. Pour autant, le constructeur semble encore passer à côté d'une demande des joueurs qui commencent sérieusement à en agacer certains.

Il serait temps de mettre le PS Portal à la page

Une vague de frustration se fait entendre depuis la sortie du PlayStation Portal il y a déjà 8 mois. Même si la console portable s'avère bien pratique, il manque des fonctionnalités qui paraissent pourtant inévitables de nos jours. Plusieurs patchs on bien commencé à résoudre certaines lacunes. Toutefois, l'absence de navigateur web se fait toujours particulièrement ressentir.

Cela peut paraître anecdotique, pourtant c'est un véritable handicap. De fait, cela est problématique pour celles et ceux qui utilisent leur PS Portal en déplacement. Sans navigateur web fonctionnel, impossible de se connecter à un réseau wifi public. Si vous avez déjà accéder à un réseau de ce type depuis votre smartphone ou votre ordinateur portable, alors vous vous rappellerez que cela nécessite l'ouverture d'une page web pour l'authentification. La console nomade de Sony ne le permet donc pas, empêchant l'accès au wifi public.

Dès lors, les joueurs et joueuses doivent trouver des solutions alternatives. Il est toujours possible d'utiliser le partage de connexion de son téléphone pour s'y connecter depuis les réglages. Toutefois, cela consomme énormément de batterie pour ce dernier. Il faut également être sûr d'avoir un forfait 4G ou 5G suffisant pour fournir alimenter la console. Pour palier tant bien que mal à ce souci, PlayStation a bien intégré depuis la possibilité de se connecter via un QR code. Mais, là encore, la technique est loin d'être pratique.

Bon... il existe bien un navigateur web caché, comme l'a révélé le site xtremeps3.com. Pour le trouver, il faut naviguer dans les paramètres du PS Portal, jusque dans les mentions légales, et ouvrir les « autres documents ». Ceux-ci s'ouvriront alors dans un navigateur. En plus de ne pas être intuitive, cette méthode est très restreinte. C'est donc d'autant plus frustrant de constater son existence sur la console.

Tous les utilisateurs du PS Portal n'ont peut-être pas ressentis cette frustration. Toujours est-il que quiconque est amené à s'en servir en dehors de son domicile peut rencontrer se problème d'accès au wifi public. D'autant plus que bénéficier d'un navigateur web permettrait aussi de visiter toutes sortes de pages web, par exemple pour profiter de YouTube sur sa console. Dès lors, la grogne des joueurs et joueuses ne s'éteindra probablement pas tant que Sony n'aura pas intégré cette fonctionnalité particulièrement demandée.