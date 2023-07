Le temps est au beau fixe pour les abonnés PS Plus. L’été a beau être pluvieux, Sony va l'ensoleiller avec un nouveau trio de jeux gratuits. Dès le 1er août 2023, les joueuses et les joueurs ayant souscrit à n’importe quelle formule pourront ajouter trois productions à leur bibliothèque. La simulation de golf PGA 2K23, l’excellent titre de Devolver Digital Death’s Door et enfin l’exclusivité PlayStation, Dreams. Un bien beau programme, qui ajoute un nouveau venu … en quelque sorte. Il y aura bien un jeu gratuit en plus en août, mais c’est un cas un peu particulier mais non moins réjouissant.

Un jeu gratuit dans l'un des jeux PS Plus d'août 2023

Les nouveaux jeux « gratuits » du PS Plus seront disponibles dans quelques jours. En tête d’affiche de cette sélection mensuelle : Dreams. Le jeu aux millions de possibilités s’offrira un dernier baroud d’honneur avant la fin de son suivi, prévu pour le 1er septembre 2023. Media Molecule va se concentrer sur le prochain chapitre de son histoire, mais le studio britannique réservait une dernière surprise à sa communauté comme aux abonnés. Un ultime jeu confectionné par leurs soins arrivera dans Dreams lors de sa disponibilité dans le PS Plus. Dès le 1er août, les joueurs pourront enfin mettre la main sur Tren, la plus grosse création de Mm depuis le lancement de son jeu en 2020 et le fruit d’un dur labeur selon le studio. Autant dire que ça devrait donner envie à plus d’un de (re)lancer Dreams.

Ce jeu gratuit dans le jeu gratuit vous propose de retomber en enfance en jouant au petit train le temps de 95 pistes à maîtriser. La tâche ne sera pas facile, car comme OlliOlli World ou la série Trials d’Ubisoft, vous allez échouer et échouer jusqu’à parvenir à résoudre les énigmes et à venir à bout de ces phases de plateformes exigeantes basées sur figures acrobatiques et autres sauts. Ça a franchement l’air génial, d’autant que ce projet est parti d’une idée du directeur créatif du studio John Beech, qui a vu en Dreams un moyen de créer une ode à son enfance. Le reste de l’équipe s’est ensuite mis à l'œuvre pour en faire un jeu à part entière, qui sera finalement disponible deux ans après son annonce.

Une grosse mise à jour arrive

L’arrivée de ce jeu sera accompagnée d’un nouveau kit pour les plus créatifs comprenant plus de 550 éléments pour vous aider à faire vos propres pistes dans Tren. Vous pourrez en effet modifier n’importe quel niveau édité par Mm pour les corser toujours plus et les partager avec la communauté. Toutes ces nouveautés arriveront au travers d’une mise à jour conséquente le 1er août, date à laquelle le jeu sera disponible pour les abonnés PS Plus.