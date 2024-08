Les jeux PS Plus d’août 2024 sont disponibles depuis quelques jours maintenant. Ce mois-ci, il y en a pour tout le monde. Petits et grands ont des heures de jeu à perte de vue avec LEGO Star Wars La Saga Skywalker, les amateurs de frissons se tourneront vers Five Nights at Freddy’s Security Breach, quand ceux en manque de challenge iront se buter sur Ender Lilies Quietus of the Knights. Les membres du PlayStation Plus Extra et Premium pourront quant à eux prochainement profiter d’une dizaine de jeux supplémentaires encore non annoncés. En revanche, Sony a bien dévoilé la liste des titres qui quitteront le service dans quelques jours. Il y aura finalement encore plus de départs que prévu du catalogue du PS Plus Extra et Premium.

Encore plus de départs du PS Plus Extra d'août 2024

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux du catalogue des offres Extra et Premium. Initialement, seuls cinq jeux devaient quitter le service ce mois-ci. Depuis, Sony a révisé sa copie et ajouté quelques titres supplémentaires. Il y en a malheureusement d’excellents dans le lot. Les amateurs de RPG ont donc encore quelques jours pour faire leurs devoirs avant la sortie de Visions of Mana le 29 août. Trials of Mana s’en ira en effet du PS Plus Extra quelques jours avant le lancement du premier nouvel épisode de la saga légendaire depuis 15 ans. Il sera accompagné d’une véritable pépite moderne dans le genre : Sea of Stars. Les créateurs de The Messengers nous ont livré avec ce jeu une vision brillante du JRPG, qui s’est imposé comme l’un des immanquables de l’année dernière. A faire de toute urgence si ce n’est pas déjà fait.

On retrouve plusieurs autres jeux au rayon des sorties du catalogue du PS Plus Extra qui n’étaient pas prévues. Parmi eux, Lost Judgment, le spin-off de Yakuza acclamé en fera partie, tout comme le tout aussi bon party-game Moving Out 2 et Midnight Fight Express, le beat’em all très apprécié par les amateurs du genre. Les abonnés ont jusqu’au 20 août 2024 avant 11h avant que tous ne quittent le PS Plus Extra et Premium. Voici la liste des départs mise à jour :

Destroy All Humans 2: Reprobed

Destroy All Humans!

Lost Judgment

Midnight Fight Express

Moving Out 2

NBA 2K24

Need for Speed Unbound

Sea of Stars

SpellForce lll Reforced

Trials of Mana

Les sorties au catalogue du PS Plus d'août 2024 ©Gameblog

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Que vous ayez simplement envie de terminer les jeux ou au contraire de les platiner avant leur sortie du PS Plus Extra, on vous a compilé le temps nécessaire pour venir à bout de chacun des titres concernés, ainsi que le temps nécessaire pour avoir le sacro-saint Platine.

Trials of Mana : 20h pour l'histoire principale, 35h pour le platine

: 20h pour l'histoire principale, 35h pour le platine Need for Speed Unbound : 22 heures pour la trame principale, environ 40h pour le platine

: 22 heures pour la trame principale, environ 40h pour le platine NBA 2K24 : environ 6 heures pour le mode histoire, une centaine d'heures au minimum pour le platine Note : Platine non disponible sur PS4 dû à une fonctionnalité buguée

: environ 6 heures pour le mode histoire, une centaine d'heures au minimum pour le platine SpellForce 3 Reforced : 25 heures pour l'histoire principale, 50h pour le platine

: 25 heures pour l'histoire principale, 50h pour le platine Destroy All Humans 2 Reprobed : 10h pour la trame principale, un peu moins de 20h pour le platine

: 10h pour la trame principale, un peu moins de 20h pour le platine Destroy All Humans! : un peu plus de 7h pour l'histoire principale, 15h pour le platine

: un peu plus de 7h pour l'histoire principale, 15h pour le platine Lost Judgment : 25h pour la quête principale, une centaine d'heures pour le platine

: 25h pour la quête principale, une centaine d'heures pour le platine Midnight Fight Express : 6h pour l'histoire principale, plus d'une trentaine d'heures pour le platine

: 6h pour l'histoire principale, plus d'une trentaine d'heures pour le platine Moving Out 2 : 10h pour terminer la campagne, environ 25h pour avoir le platine

10h pour terminer la campagne, environ 25h pour avoir le platine Sea of Stars : moins de 30h pour l'histoire principale, 40h pour décrocher le platine

Source : PlayStation Store