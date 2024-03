Le mois de mars 2024 débute sur les chapeaux de roues pour les abonnés du PS Plus et après l'officialisation, il est temps de simplement se plonger corps et âme dans les nouveautés. Comme nous l'avons mentionné précédemment sur Gameblog, il y a même une belle surprise pour les fans de FPS, histoire de rendre le catalogue encore plus varié. C'est bien simple, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ainsi, tout le monde est concerné. Les jeux PlayStation Plus sont tous disponibles à partir d’aujourd’hui (5 mars) et le resteront jusqu’au 1er avril.

Les jeux PS Plus de mars 2024 sont là

Le premier jeu du PS Plus est EA Sports F1 qui est un jeu de simulation de course qui plonge les joueurs dans le monde de la Formule 1. Le titre offre une expérience réaliste et immersive, permettant aux joueurs de piloter les voitures de F1 officielles sur les circuits réels du championnat du monde. Avec des options de personnalisation approfondies, une gestion d'équipe et des conditions météorologiques dynamiques, les joueurs peuvent vivre la carrière d'un pilote de F1, depuis les qualifications jusqu'au grand prix, en affrontant des adversaires en ligne ou en mode solo.

L'autre titre est Sifu. Changement d'ambiance total. Puisque c'est un jeu d'action-aventure avec un fort accent sur les arts martiaux. Le jeu suit l'histoire d'un jeune élève en kung-fu cherchant à venger la mort de son maître. Ce qui distingue Sifu, c'est son système de vieillissement unique : chaque fois que le personnage principal meurt, il ressuscite plus âgé, ce qui influence ses capacités et ses compétences. Le jeu se caractérise par des combats intenses et fluides, exigeant du joueur d'apprendre et de maîtriser différents mouvements et techniques pour progresser dans les différents environnements urbains inspirés de l'Asie.

Sur le PS Plus pour le mois de mars 2024, on retrouve aussi l'étrange Hello Neighbor 2. Un jeu d'horreur et de furtivité où les joueurs doivent explorer la maison de leur voisin étrange pour découvrir de sombres secrets. Cette suite introduit une IA plus avancée, où le voisin s'adapte au comportement du joueur pour créer des défis uniques et imprévisibles. Les joueurs doivent utiliser leur ingéniosité et leur discrétion pour éviter d'être détectés tout en résolvant des énigmes pour progresser dans l'histoire. Le cadre inquiétant et l'atmosphère tendue font de Hello Neighbor 2 une expérience assez terrifiante.

La surprise du mois

La surprise du mois du PS Plus concerne Destiny 2 avec La Reine Sorcière qui est une extension majeure pour le jeu de tir à la première personne. Dans cette extension, les joueurs se plongent dans une nouvelle campagne où ils affrontent Savathûn, la Reine Sorcière, qui menace l'univers de Destiny avec de nouveaux pouvoirs mystérieux. L'extension introduit de nouvelles régions à explorer, de nouveaux équipements à collecter, et des sorts à maîtriser.