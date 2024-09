Développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros. Games, Harry Potter Quidditch Champions est sorti le 3 septembre sur PC, et consoles, ainsi que « gratuitement » sur le PS Plus Essential, ce nouveau jeu service dévoile donc ce qui attend les joueurs sur le terrain de Poudlard dans les prochains mois.

PS Plus de contenu à venir pour Quidditch Champions

Avec Quidditch Champions, Warner Bros. entend rendre justice au sport iconique de l'univers d'Harry Potter. Les abonnés au PS Plus Essential ont aussi eu la bonne surprise de pouvoir y accéder sans surcoût dans le cadre des nouveaux jeux de septembre 2024. Malgré des premiers chiffres peu mirobolants (un pic à moins de 7 000 joueurs sur Steam, notamment), Unbroken Studios entend visiblement soutenir le titre sur la durée.

Une roadmap a donc été dévoilée en ce sens pour le contenu à venir dans Quidditch Champions, et donc pour les abonnés au PS Plus. Les choses commencent cet automne avec la Saison 0, qui rajoutera deux événements, dont un sur le thème du carton Hogwarts Legacy (dépourvu quant à lui de Quidditch, hélas). En octobre, un événement en rapport avec Halloween suivra. Pour l'hiver 2024, la Saison 1 du jeu s'intéressera à la Défense contre les Forces du Mal, avec encore deux événéments : les fêtes de fin d'année et le bal bien connu de Poudlard.

Pour la version Nintendo Switch du jeu, le studio prévoit également d'intégrer plus tard dans l'année un mode multi à 6 contre 6. Outre ces événéments saisonniers, Quidditch Champions recevra certainement des correctifs et autres mises à jour ajoutant de nouvelles fonctionnalités dans toutes ses versions, et donc aussi sur le PS Plus. De quoi motiver les Attrapeurs à chercher le Vif d'Or en attendant un lointain mais visiblement crucial Hogwarts Legacy 2 pour Warner ? L'avenir nous le dira.

La roadmap dévoilée pour Quidditch Champions en image. © Warner Bros.

Source : Steam