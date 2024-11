Le Black Friday 2024 est enfin là, et avec lui, une promotion immanquable pour les fans de PlayStation. Si vous êtes déjà abonné au PS Plus ou que vous avez hésité jusqu’à maintenant, c’est le moment de sauter le pas.

À partir du 22 novembre 2024, vous pouvez profiter de jusqu’à 30 % de réduction sur les abonnements PS Plus, une offre qui ne dure que jusqu’au 12 décembre 2024. C’est l’occasion rêvée de prolonger votre abonnement ou de découvrir tout ce que le PlayStation

Plus peut offrir, tout en faisant des économies.

Le Black Friday arrive chez ©PlayStation

Les remises Black Friday sur le PS Plus

Le PS Plus, c’est 3 formules d'abonnement différentes. Pour commencer, il vous permet de jouer en ligne, mais il offre aussi de nombreux jeux gratuits chaque mois, des réductions exclusives sur le PlayStation Store et une bibliothèque de jeux gigantesque selon le niveau auquel vous êtes abonné.

Essentiel : Vous accédez au multijoueur en ligne et aux jeux gratuits chaque mois.

: Vous accédez au multijoueur en ligne et aux jeux gratuits chaque mois. Extra : Vous avez droit à un énorme catalogue de jeux PS4 et PS5 que vous pouvez télécharger et jouer dès que vous en avez envie.

: Vous avez droit à un énorme catalogue de jeux PS4 et PS5 que vous pouvez télécharger et jouer dès que vous en avez envie. Premium : Ce niveau va encore plus loin en vous permettant de jouer à des jeux classiques (PS1, PS2, PS3) et de profiter du cloud gaming pour jouer partout.

L’offre Black Friday est simple : 30% de réduction sur tous les abonnements PS Plus de 12 mois. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre abonnement, c’est clairement l’occasion de faire des économies. Par exemple, un abonnement Premium qui coûte normalement 151,99€ vous reviendra à environ 106,40€ pendant la période de promotion. Voilà de quoi prolonger votre expérience PlayStation pour un bon moment !

Abonnement 12 mois PS Plus Essentiel à 50.40€ au lieu de 71.99€

Abonnement 12 mois PS Plus Extra à 88.20€ au lieu de 125.99€

Abonnement 12 mois PS Plus Premium à 106.40€ au lieu de 151.99€

Quand et où en profiter ?

L’offre commence le 22 novembre 2024 et dure jusqu’au 12 décembre 2024. Vous pouvez profiter de ces réductions directement sur le site de PlayStation ou depuis votre console. L'offre s'applique également lors du renouvellement de votre abonnement. Il est par ailleurs possible de prendre son abonnement via l'argent accumulé sur son porte-monnaie virtuel de son compte PlayStation avec lequel on peut également acheter des jeux ou du contenu dans le PS Store. Un portefeuille que l'on peut approvisionner de différentes manières, comme avec des bons que l'on peut trouver dans le commerce ou chez certains revendeurs en ligne , permettant là encore de faire quelques économies supplémentaires.

source : PlayStation