Sony met visiblement les bouchées doubles pour garnir son catalogue de jeux rétro du PS Plus Premium. Après avoir offert un jeu surprise ce mois-ci, l’éditeur se prépare à accueillir un autre classique.

Un classique de la PSP bientôt au PS Plus Premium ?

Les abonnés au PS Plus Premium et Extra sont déjà bien gâtés ce mois-ci. Entre les jeux gratuits de juillet 2022, Stray disponible directement à son lancement et de gros ajouts au catalogue PS4 et PS5, les joueurs ont de quoi faire. Bon tout ne se fait pas sans couac, preuve en est avec la débâcle autour de FF7 Remake Intergrade. Et pourtant, l’éditeur japonais se prépare à faire venir un autre classique de la PSP.

Gematsu nous informe en effet que Disgaea: Afternoon of Darkness, le remake du jeu PSP Disgaea: Hour of Darkness, est apparu sur le PS Store japonais. Le titre en question est listé parmi la catégorie émulation, réservée aux Classiques du PS Plus Premium. Le jeu rétro était bien affublé d’une date de sortie, mais incorrect puisque le 30 juin est passé depuis un moment maintenant. Peut-être fera-t-il partie de la sélection d’août 2022 qui a vraisemblablement été dévoilée à l’avance ? Réponse dans les semaines à venir.