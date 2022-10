Une belle surprise pour les abonnés PS Plus Premium au mois de novembre ? Un grand classique s'apprêterait à rejoindre le catalogue dans une version améliorée.

En attendant l'annonce, le prochain PS1 à intégrer le PS Plus Premium aurait été découvert.

Ce jeu PS Classics bientôt dans le PS Plus Premium ?

Le comité de classification des jeux numériques de Taiwan a évalué très récemment Harvest Moon : Back to the Nature. Sorti d'abord sur PlayStation en 1999, puis sur PSP en 2005, le titre a été listé sur PS4 et PS5.

Un signe annonciateur de son arrivée dans le PS Plus Premium ? Ca en a tout l'air d'autant que cette version va recevoir les mêmes améliorations que d'autres jeux PS Classics du service. Notamment la fonctionnalité « Rewind » pour rembobiner un passage que vous auriez raté, des filtres vidéo customisés (CRT, moderne, par défaut) ou encore la sauvegarde rapide. Le 60Hz devrait aussi être disponible.

Découvrez Harvest Moon : Back to Nature, sorti à l'origine sur console PlayStation, en version améliorée avec la fonctionnalité Rembobinage, la sauvegarde rapide et des filtres vidéo customisés. C'est un RPG différent pour toute la famille !

Harvest Moon est une simulation de vie / RPG présentée comme l'alternative à Animal Crossing. Avec, évidemment, deux camps qui s'affrontent pour faire valoir leurs arguments sur le fait que l'une des séries est bien meilleure que l'autre.