En amont du lancement du nouveau PS Plus, voici un résumé des offres Essential, Extra et Premium avec leur avantages et fonctionnalités. Configuration PC, jeux PS4 / PS5 / rétro, les conséquences pour les abonnés actuels... on vous dit tout.

Devant la multitude d'informations sur le nouveau PS Plus, un récapitulatif s'impose de lui-même. Voici donc un résumé de tout ce qu'il y a à savoir sur ces nouvelles offres.

Quand le nouveau PS Plus sera disponible en France ?

Les offres PS Plus Essential, Extra et Premium seront disponibles à compter du 22 juin 2022 en France sur PS5, PS4 et PC. Et au cas où vous nous lisez depuis un autre territoire, les autres dates de lancement sont les suivantes :

Marché asiatique (hors Japon) : disponible le 23 mai 2022

Japon : disponible le 1 er juin 2022

juin 2022 États-Unis : disponible le 13 juin 2022

Europe : disponible le 22 juin 2022

Sur PC, seul le streaming n'est possible comme actuellement avec le PS Now, le service de cloud gaming de Sony qui fusionnera en juin avec le PS+. Les configurations requises sont très légères puisque c'est votre connexion en ligne fera tout le travail. Il faudra néanmoins avoir au minimum 5 Mbits/s et 15 Mbits/s pour du 1080p.

Configuration PC minimum

Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10

Intel Core i3 2 GHz

300 Mo de stockage disponible

2 Go de RAM

Carte son ; port USB

Configuration PC recommandée

Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10

Intel Core i3 3,5 GHz, AMD A10 3,8 GHz ou plus rapide

300 Mo ou plus de stockage disponible

2 Go ou plus de RAM

Carte son ; port USB

Quels sont les prix des offres Essential, Extra et Premium ?

En France, les prix du PlayStation Plus varieront de 59,99€ à 119,99€ à l'année. Voici tous les paliers proposés par Sony pour la refonte de son service :

PS Plus Essential : 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an

: par mois / par trimestre / par an PS Plus Extra : 13,99€ par mois / 39,99€ par trimestre / 99,99€ par an

: par mois / 39,99€ par trimestre / par an PS Plus Premium : 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an

Quels sont les avantages du PS Plus Premium et des autres offres ?

Pour les abonnés au palier le moins cher « Essential », rien ne change pas même le tarif. Les jeux gratuits sont maintenus sur la base d'un renouvellement mensuel, tous les premiers mardis du mois. Les autres bonus, tels que les sauvegardes dans le cloud, le multijoueur et des réductions exclusives, sont également reconduits.

En revanche, pour les paliers « Extra » et « Premium » plein de nouveaux avantages arrivent. Parmi eux, l'accès à un large catalogue de jeux PS4 et PS5, en local et en streaming, à des démos limitées pour essayer les jeux avant achat, ainsi qu'à des titres rétro PS1, PS2, PS3 et PSP. En revanche, les softs PlayStation 3 ne sont jouables qu'en streaming, mais à l'avenir une émulation locale des jeux PS3 pourrait être possible, mais rien de confirmé.

Tableau des avantages PlayStation Plus par le PlayStation Blog.

Quels sont les jeux PS4 et PS5 inclus avec le PS Plus ?

À l'inverse du Xbox Game Pass, Sony n'offrira pas ses exclus à leur sortie, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'y seront pas ou qu'il n'y aura pas de gros jeux AAA. Au lancement, il y aura par exemple Death Stranding et Ghost of Tsushima Director's Cut ou encore Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Une autre mise à jour mensuelle avec de nouveaux jeux aura lieu en milieu de mois pour les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. Le nombre de jeux ajoutés chaque mois peut varier.

Jeux PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Jeux éditeurs tiers

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

Hotline Miami | Dennaton Games & Devolver Digital, PS4

Mafia: Definitive Edition | Hangar 13, PS4

Metro: Last Light Redux | 4A Games, PS4

Metro 2033 Redux | 4A Games, PS4

Outcast – Second Contact | Big Ben Interactive / Nacon, PS4

Rainbow Moon | SideQuest Studios, PS4

Jeux Ubisoft+ Classics

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

Fin 2022, le catalogue Ubisoft sera composé de 50 titres. L'éditeur français prépare aussi l'arrivée de son service Ubisoft+ sur les consoles PlayStation. Comme l'EA Play Pro, cet abonnement comprend les nouveaux jeux Ubi dès leur lancement, mais c'est une formule indépendante à 14,99€ par mois (en plus du prix du PS+).

Quels sont les jeux rétro du PS Plus Premium ?

La première liste de jeux rétro donnée par Sony a pu faire des déçus en raison parfois de choix difficilement classiques. Pourquoi certains titres ne sont pas de la partie ? Pourquoi garnir le PS Plus Premium avec les épisodes les moins populaires ? L'avantage, c'est que le constructeur aura tout le loisir de se rattraper. Enfin, nous l'espérons. Voici en tout cas les jeux PS1, PS2, PS3 et PSP du PSP disponibles au lancement du Plus Premium.

Jeux PS1 & PSP

Ape Escape | Japan Studio, Original Playstation

Hot Shots Golf | Japan Studio, Original Playstation

I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation

Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation

Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation

Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation

Worms World Party | Team 17, Original PlayStation

Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation

Disney Pixar Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue | TT Games, Original PlayStation

Oddworld : L'Odyssée d'Abe | Oddworld Inhabitants, Original PlayStation

Ridge Racer 2 | Bandai Namco, PSP

Jeux PS2 & PS3 remasterisés

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

Dark Cloud | Japan Studio, PS4

Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

FantaVision | SIE, PS4

Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

Jak II | Naughty Dog, PS4

Jak 3| Naughty Dog, PS4

Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

Siren | Japan Studio, PS4

Wild Arms 3 | SIE, PS4

Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Beyond : Two Souls | Quantic Dream, PS4

Heavy Rain | Quantic Dream, PS4

Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum | Rocksteady Studios, PS4

Batman: Return to Arkham – Arkham City | Rocksteady Studios, PS4

Darksiders Warmastered Edition | Vigil Games, PS4

Darksiders II Deathinitive Edition | Vigil Games, PS4

Deadlight: Director’s Cut | Tequila Works, PS4

God of War III Remastered | SIE Santa Monica Studio, PS4

Mafia II: Definitive Edition | Hangar 13, PS4

Jeux PS3 originaux (via streaming)

Les jeux dans leur version d'origine sera disponible en streaming. Comme pour le PS Now, les abonnés PS Plus Premium pourront profiter de ce catalogue sur leur PS4, PS5 et PC.

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

Demon’s Souls | From Software, PS3

echochrome | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3

Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3

Ico | Japan Studio, PS3

Infamous | Sucker Punch, PS3

Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

Puppeteer | Japan Studio, PS3

rain | Japan Studio, PS3

Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

Super Stardust HD | Housemarque, PS3

Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

F.E.A.R. | WB Games, PS3

Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Darksiders II Deathinitive Edition | Vigil Games, PS3

Quelles améliorations pour les jeux rétro ?

Comme le montre une vidéo d'un jeu PlayStation 1 sur PS5, les vieilles productions trouveront une seconde jeunesse grâce à diverses améliorations. En effet, on pourra sauvegarder / charger une partie à tout moment, adopter différents formats et filtres ou encore revenir en arrière avec la fonctionnalité « Rewind ». Et puisque cette nouvelle génération de consoles est marquée par des chargements ultra rapides, les jeux PS1, PS2, PS3 et PSP chargeront instantanément.

Des trophées seront-ils ajoutés aux jeux rétro ?

Les jeux rétro auront bien des trophées mais ce sera entièrement à la discrétion des développeurs. Ainsi, si ceux-ci ne font pas la démarche, Sony ne va pas les contraindre.

Certains jeux PlayStation et PSP peuvent proposer des trophées, comme Ape Escape, Everybody’s Golf, Kurushi et Syphon Filter. Cette fonctionnalité est optionnelle pour les développeurs.

Versions d'essai, compatibilité DLC et progression

Les versions d'essai, de grosses démos d'au moins deux heures, ont aussi livré leurs secrets. Réservées au PS Plus Premium, celles-ci vous laissent transférer votre progression en cas d'achat. Autrement dit, vous ne perdrez rien et recommencerez là où vous vous êtes arrêtés dans votre partie. De plus, les trophées débloqués se logeront à jamais dans votre profil, quand bien même il n'y a aucun achat par la suite.

Jeux en versions d'essai au lancement

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Concernant la progression du « catalogue des jeux PS Plus », voici ce qui est dit :

Si vous jouez à un jeu téléchargé du Catalogue des jeux PlayStation Plus, les données de sauvegarde seront enregistrées sur la console PS4 ou PS5 sur laquelle vous jouez. Vous pouvez manuellement télécharger en amont votre sauvegarde sur le stockage dans le cloud PlayStation Plus, puis la télécharger sur une console PS4 ou PS5. Si vous êtes abonné à PlayStation Plus Premium et que vous jouez en streaming à un jeu du Catalogue des jeux PlayStation Plus, les données sauvegardées seront automatiquement stockées sur le stockage de streaming des jeux PlayStation Plus. Vous pourrez alors reprendre directement votre session de streaming sur un autre appareil.

Les DLC et extensions fonctionnement avec les jeux PlayStation Plus. C'est à dire que vous pouvez très bien récupérer un titre via le service, pour ensuite acquérir un contenu additionnel. Néanmoins, ce n'est pas compatible avec le streaming, et en cas de désabonnement, l'accès au DLC / Extension sera bien entendu bloqué jusqu'au renouvellement de l'abonnement.

Faut-il une connexion internet pour les jeux PS Plus ?

Oui... mais. En effet, dans les faits, vous pouvez jouer hors ligne mais une connexion sera nécessaire pour vous authentifier tous les 7 jours.

Oui. Cependant, si vous jouez à un jeu téléchargé via le Catalogue des jeux des plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe, vous devrez vous connecter au PSN tous les sept jours pour valider votre abonnement PlayStation Plus et conserver votre accès au jeu. Remarque : cette étape n’est requise que pour les titres du Catalogue des jeux avec les plans PlayStation Plus Extra et Premium/Deluxe. Elle ne s’applique pas aux jeux mensuels téléchargeables via le plan PlayStation Plus Essential.

Je suis abonné au PS Plus ou Now, que faire ?

Deux cas de figure ici. Si vous êtes abonnés au PlayStation Plus, vous basculerez automatiquement sur la formule « Essential » qui est identique à tous les niveaux. Pour les abonnés PS Now, vous passerez au « au plan PlayStation Plus Premium sans coût additionnel au moment de la sortie ».