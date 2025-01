Si vous êtes un chasseur de trophées Platine abonné au PS Plus Premium, voici une astuce pour en obtenir un extrêmement rapidement et facilement, avec un peu d'huile de coude.

Cette astuce est en réalité l'exploit d'un bug qui ne semble, à l'heure où nous écrivons ces lignes, toujours pas corrigé, et permet d'obtenir un trophée Platine sur une version d'essai d'un jeu, et non sa version complète. Pour cela, il est donc obligatoire de disposer d'un abonnement PS Plus Premium afin de profiter de cette astuce, expliquée en détail par le YouTubeur |BadDriver|, chasseur de trophées Platine de son état.

Acte de piraterie pour un trophée Platine via le PS Plus Premium

Le jeu qui nous intéresse est Shadow Gambit: The Cursed Crew, un excellent Desperados-like au demeurant, développé par Mimimi Games, tristement fermé quelque temps après la sortie du titre. Celui-ci est malgré tout encore jouable, tant dans sa version finale que via une version d'essai qui nous intéresse ici. En exploitant une faille sur cette dernière, il est ainsi possible de débloquer tous les trophées du jeu complet, et donc obtenir le Platine. Cela ne prend que quelques minutes, mais demande un peu d'huile de coude, comme l'explique en détail |BadDriver| dans la vidéo ci-dessous.

Pour obtenir le Platine via la version d'essai disponible sur le PS Plus Premium de Shadow Gambit, il faut en effet également disposer d'un clavier USB à relier à la PS5. Une fois la version d'essai téléchargée et le clavier branché, il suffit de lancer une nouvelle partie. Ensuite, entrez dans le menu pause, et entrez sur votre clavier la commande suivante : « thisisnotsupported2 ». Cela devrait ouvrir une fenêtre affichant « Dev Options Now: True ».

Dans le menu pause de cette version d'essai accessible via le PS Plus Premium apparaîtra alors une nouvelle catégorie : Dev. Cela vous offrira l'accès à différentes options. De là, activez l'option « Unlock Everything and Load HUB ». Vous arriverez alors dans le hub du jeu. Retournez dans le menu Dev, et activez cette fois l'option « Toggle Extra Dev Options ». Ensuite, appuyez sur les gâchettes L3 et R3 en même temps, vous ouvrant un menu « triche ». Dans ce menu, appuyez six fois sur la gâchette L1 pour accéder à la fenêtre des succès, et débloquez les tous.

Il manquera cependant quelques succès à débloquer pour obtenir le Platine. Pour cela, retournez dans le menu principal, et créez une nouvelle sauvegarde. Ensuite, retour au menu Dev, et répétez les précedentes manœuvres pour obtenir les succès manquants, ainsi que le trophée Platine tant convoité. Même si la vidéo ci-dessous date d'il y a un mois, l'exploit de la version d'essai disponible via le PS Plus Premium semble encore active à l'heure actuelle, si vous souhaitez essayer par vous-même.

Source : |BadDrive| sur YouTube