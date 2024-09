Plusieurs utilisateurs du PS Plus Premium auraient en effet découvert cette agréable surprise, qui n'a fait l'objet d'aucune annonce ou publicité. Si le retour de ces deux grands classiques est bien réel et non un bug, gageons toutefois que la chose se fera à terme dans le reste du monde.

Un retour d'enfer pour deux jeux cultes sur le PS Plus Premium ?

Le mois dernier, DOOM 1 et 2 Enhanced sont sortis, notamment sur le Xbox Game Pass. Ceux-ci proposaient notamment le support de la 4K et du 120 FPS, des parties multi en ligne jusqu'à 16 joueurs, des options d'accessibilité, ou encore une traduction dans huit langues, entre autres. Par voie de conséquence, le PSN a toutefois supprimé les jeux originaux à leur profit. De ce fait, les utilisateurs du PS Plus Premium n'y avaient plus accès, ainsi qu'à leurs versions améliorées. En catimini toutefois, il semblerait que Sony ait rajouté ces derniers. C'est en tout cas ce qu'on découvert quelques abonnés récemment. Mieux encore, le retour des versions classiques des deux premiers DOOM s'est accompagné d'une sympathique surprise.

En ajoutant DOOM 1 et 2 à leur catalogue PS Plus Premium, les utilisateurs ont en effet eu droit à leurs versions Enhanced respectives, sans surcoût. Comme indiqué ci-dessus, la chose ne semble pas pour l'instant concerner tout le monde. S'il ne s'agit pas d'une erreur de la part du PSN, il se pourrait toutefois que le DOOM Guy s'invite sur les PS Plus Premium d'autres régions du monde à terme. En attendant une confirmation officielle en ce sens, voici ce que à quoi les utilisateurs ayant découvert ce retour inattendu ont désormais droit :

DOOM

DOOM 2

TNT : Evilution

The Plutonia Experiment

Niveaux de maîtrise pour DOOM 2

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (un nouvel épisode créé en collaboration par id Software, Nightdive Studios et MachineGames)

Un nouveau pack de cartes Deathmatch comprenant 26 cartes

Source : ResetEra