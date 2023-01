Alors que les jeux PS Plus Extra et Premium sont désormais disponibles pour l’ensemble des abonnés, ceux qui ont choisi l’offre la plus élevée ont le droit à quelques bonus. En plus de pouvoir découvrir les deux premiers épisodes de Life is Strange, Back 4 Blood, Devil May Cry 5 ou encore Syphon Filter 3 dans leur intégralité, ils ont désormais accès à quatre nouvelles démos exclusives. Elles concernent principalement les joueurs PS5, mais il y a tout de même un titre PS4 dans le lot.

Quatre démos gratuites dans le PS Plus Premium de janvier 2023

Quatre nouvelles démos sont disponibles pour les abonnés PS Plus Premium. Avantage réservé aux membres de la formule la plus chère du service, des essais gratuits plus généreux qu’une simple démo classique sont de temps à autres proposés. Il faut néanmoins scruter rigoureusement le PlayStation Store pour les découvrir, Sony ayant arrêté de communiquer sur leur disponibilité depuis quelques temps maintenant. Il y a quelques jours, deux des grosses sorties PS5 les plus attendues de 2022 ont eu le droit à ce traitement : A Plague Tale Requiem et The Last of Us Part 1. Elles sont désormais rejointes par deux nouveaux titres, à savoir Gotham Knights et Nickelodeon Kart Racers 3 : Slime Speedway.

Agréable en coopération mais terni par des choix de game design douteux et un gameplay pas assez approfondi, Gotham Knights fait partie de ces productions qu’il serait presque nécessaire de tester avant d’acheter tant il dépend de l’appréciation de chaque joueur. Comme d'habitude, le temps de l’essai gratuit réservé aux abonnés PS Plus Premium dépend de chaque jeu. Pour les aventures des protégés de Batman, il faudra compter une petite heure seulement, ce qui semble peu pour donner un avant-goût suffisant de ce que le titre a à offrir. En résumé, cela donne pour chaque démo :

A Plague Tale Requiem (PS5) : 3 heures

The Last of Us Part 1 (PS5) : 2 heures

Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway (PS5 & PS4) : 2 heures

Gotham Knights (PS5) : 1 heure

Pour profiter de ces essais gratuits réservés aux abonnés PS Plus Premium, il suffit de se rendre sur la page PS Store de chaque titre en question.