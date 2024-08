Les abonnés PS Plus Premium ne sont pas au bout de leurs surprises. Un jeu très attendu, sorti un peu plus tôt cette année, est à essayer gratuitement en ce moment.

Les jeux PS Plus Extra d'août 2024 sont disponibles et il y a du très lourd ce mois-ci. Jusqu'à mi-septembre, les abonnés vont pouvoir télécharger Naruto to Boruto : Shinobi Striker, Watch Dogs 2, Cult of the Lamb, Wild Hearts, le monumental The Witcher 3, Ride 5 ou encore une sélection de quatre softs Sword Art Online. Il y a donc du choix avec de beaux morceaux, mais un bonus a été officialisé il y a quelques heures. Si vous avez aimé gérer votre culte d'animaux dans Cult of the Lamb édité par Devolver Digital, vous devriez être contents.

Un jeu très populaire à l'essai dans le PS Plus Premium

Quoi de neuf dans le PS Plus Premium d'août 2024 ? Comme précédemment, Sony Interactive Entertainment se rappelle de l'existence du PSVR2 et offre encore un simulateur, de vacances cette fois, avec Vacation Simulator. Vous allez pouvoir vous la couler douce sans bouger de votre canapé. Un autre jeu Sword Art Online, Lost Song, est également dispo. Mais le plus important ce mois-ci, c'est l'arrivée de TimeSplitters 1 & 2. Deux gros classiques adorés de la PS2. Voilà pour les titres que vous pouvez récupérer et garder « à vie » tant que vous êtes abonnés.

Mais un nouveau jeu est aussi à tester gratuitement dans le PS Plus Premium, et il est excellent. Si vous aimez la nature, les animaux, le zoo et que vous rêvez d'y travailler, le service à une alternative pour vous. Planet Zoo: Console Edition, qui était très attendu, est à l'essai gratuit sur PS5. « Vous voulez découvrir Planet Zoo sur PlayStation 5 ? Les abonnés PlayStation Plus Premium peuvent désormais accéder à une version d'essai gratuite. Il est temps de laisser libre cours à votre créativité ! ». Votre mission ne sera plus de créer un parc d'attractions comme dans Planet Coaster du même studio, mais plutôt votre vision idéale du zoo ultime.

Comme annoncé clairement dans le post X du compte du jeu, Planet Zoo est à l'essai gratuit dans le PS Plus Premium, mais il n'est pas offert. Ce qui signifie qu'il y a une limite. Ainsi, et comme souvent, vous n'aurez le droit qu'à deux heures de jeu de la version complète. Et dans ce genre d'expérience chronophage, ça passe (très) vite ! Pour en profiter, rendez-vous sur le PlayStation Store depuis la PS5, ou directement via la page PS Store de Planet Zoo.

Source : compte X Planet Zoo.