Vous êtes abonnés au PS Plus ? Un des jeux les plus appréciés, disponible avec l'un des abonnements, vient de se mettre à jour et intègre de très belles nouveautés.

Le catalogue des jeux PS Plus d'avril 2024 est disponible depuis quelques jours. Si vous aimez les FPS atypiques, Marvel et plus particulièrement Doctor Strange, vous trouverez peut-être votre bonheur avec Immortals of Aveum. Dans un autre registre, Minecraft Legends vous enseignera l'art du RTS pour les débutants, tandis que Skul: The Hero Slayer vous fournira votre dose d'action et de rogue-like. Mais le PlayStation Plus offre également chaque mois des titres plus anciens, et l'un d'eux vient d'être dépoussiéré par ses créateurs.

Une excellente mise à jour pour ce jeu accessible avec le PS Plus

Les divers abonnements PS Plus permettent de télécharger des jeux chaque mois, de stocker ses sauvegardes dans le cloud, de jouer en ligne etc. Mais avec la formule Premium par exemple, les abonnés peuvent aussi bénéficier de classiques PS1, PS2 et PSP. On ne va pas dresser la liste complète, mais plutôt s'intéresser à un titre PlayStation Portable jugé très bon voire excellent. Il s'agit de Resistance Retribution qui est actuellement sur le PS Plus Premium. Et il faut croire qu'il était attendu car Sony Bend Studio (Days Gone) a travaillé sur une nouvelle mise à jour.

« Depuis que Resistance : Retribution a débarqué dans le catalogue PS Plus Classics en février, nous avons été heureux de voir tant de joueurs se replonger dans ce classique de Bend Studio. En parallèle, nous avons pris en compte vos retours pour nous assurer que vous profitiez pleinement du jeu sur PS5 et PS4 » explique les notes de patch 1.02 de Resistance Retribution.

En plus de nouveaux trophées, ce jeu accessible grâce au PS Plus Premium ajoute le mode Infecté. À l'époque, les possesseurs de Resistance 2 sur PS3 pouvait « infecter » Resistance Retribution. Une fonctionnalité permettant d'octroyer des pouvoirs au héros principal. Eh bien ce mode est maintenant compatible avec la version PS Plus de Resistance Retribution sur PS5 comme PS4.

Notes de patch 1.02 PS5 & PS4