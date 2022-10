Prêts à télécharger de nouveaux jeux PS Plus Premium & Extra et de ne pas pouvoir y jouer en raison d'un manque de temps ? Voici 23 titres qui rejoignent le service et il y a du très lourd.

Un peu déçu par le PS+ Essential d'octobre 2022 ? Les offres PS Plus Premium & Extra devraient vous redonner le sourire.

GTA, Assassin's Creed et d'autres dans le PS Plus Premium & Extra

C'est déjà Noël pour les abonnés PS Plus Premium & Extra qui vont recevoir en tout 23 jeux supplémentaires pour ce mois d'octobre 2022. Et il y a plus d'une franchise d'envergure entre GTA, Yakuza, Assassin's Creed etc. avec une place pour les indés dont un indispensable.

Ces deux offres PS Plus se partagent comme d'habitude certains jeux à l'image de GTA Vice City, Assassin's Creed Odyssey ou encore Dragon Quest Builders 2.

Liste jeux PlayStation Plus Extra & Premium d'octobre 2022

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Édition Ultime | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes : Le Crépuscule de l'Arbre du Monde | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Inde | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russie | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

Liste jeux PlayStation Plus Premium d'octobre 2022