Les jeux PS Plus Premium et Extra de janvier 2024 seront déployés dans quelques jours. Sony a levé le voile sur la nouvelle fournée qui viendra compléter le catalogue toujours plus grandissant des deux formules. Dans le processus, le constructeur japonais a vraisemblablement fait une grosse boulette et dévoilé par inadvertance l’un des titres du mois prochain.

Un classique a leaké pour le PS Plus Premium

Pierre par pierre, le PlayStation Plus Premium prend forme. Un an après son lancement, la formule haut de gamme peinait encore à convaincre ses abonnés. La faute à des ajouts jugés trop faiblards et irréguliers et un manque d’avantages qui justifieraient un tel prix. Depuis, les membres du service disposent exclusivement de la possibilité de streamer les jeux PS5 via le Cloud, quand le nombre de classiques ne cesse de croître chaque mois, avec de jolis noms dans le lot. Dès le mardi 16 janvier 2024, ils pourront par exemple redécouvrir la licence Mana ou encore Star Wars: Episode 1 La Menace Fantôme qui a bercé l’enfance de plus d’un joueur PS1. Cependant, dans son tweet initial annonçant les ajouts du PS Plus Premium du mois, Sony a lâché un nom supplémentaire avant de rapidement supprimer son post.

La branche britannique de PlayStation a en effet mentionné Alone in the Dark The New Nightmare en tant qu’ajout pour ce mois-ci, avant de faire marche arrière. La chaîne semi-officielle PlayStation Access présentait également le classique du survival horror dans sa vidéo mensuelle, avant qu’elle ne soit éditée pour retirer toute trace. Il semblerait que le jeu old school d’Infogrames soit voué à rejoindre prochainement les rangs du PS Plus Premium, mais que son arrivée a été retardée au dernier moment. Ce sera sans doute l’occasion d’attirer les regards sur la licence, elle qui reviendra avec un reboot en mars prochain.

Un excellent survival horror

Développé par Darworks, Alone in the Dark The New Nightmare a fait ses débuts sur PS1 et Dreamcast en 2001. Le jeu suit Edward Carnby, qui enquête sur la mort de son meilleur ami, retrouvé mort au large d’une mystérieuse île proche de la côte du Massachusetts. Ambiance détective privé et complot gouvernemental pour ce quatrième volet à l'atmosphère horrifique et à la réalisation particulièrement réussies pour l’époque et au scénario prenant. Cet Alone in the Dark 4 se rapprochait d’ailleurs davantage d’un Resident Evil, mais il a su faire mouche auprès des amoureux du genre. Un grand classique que les membres du PS Plus Premium devraient donc pouvoir (re)découvrir dans les prochains mois.