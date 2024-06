Depuis quelques mois, le PS Plus Premium ne gâte plus autant ses abonnés en jeux cultes comme à ses débuts. Cela a récemment changé avec notamment l'ajout de Sly Cooper ou encore Ghosthunter. Vous l'aurez compris, le leak qui nous intéresse fait mention d'un autre grand classique de la PS2, issu d'une licence qui semble aujourd'hui bien malheureusement éteinte.

Un leak pour le probable retour d'un jeu mythique sur le PS Plus Premium

Le leak en question provient de l'organisme de classification taïwanais, qui liste le légendaire FPS TimeSplitters pour les consoles PS4/PS5. Ce genre de découverte s'agissant du service d'abonnement de PlayStation a généralement tendace à se vérifier à chaque fois. Il n'y aurait donc que peu de place au doute. Pour rappel, le titre développé par Free Radical est sorti le 23 octobre 2000 pour accompagner le lancement de la non moins mythique PS2. De manière assez tragique, Embracer Group a fermé ce studio historique en début d'année. Il apparaît donc peu probable que la mention du premier opus par l'organisme taïwanais soit relatif à un Remaster/Remake. On pourrait donc plutôt tabler sur son intégration au catalogue du PS Plus Premium en juillet, les ajouts du mois de juin ayant déjà été annoncés.

Petite piqûre de rappel concernant TimeSplitters : il s'agit d'un FPS à l'origine sur console, chapeauté par des vétérans d'autres FPS légendaires comme GoldenEye ou Perfect Dark (qui aura quant à lui bientôt droit à un reboot du côté de Xbox) sur Nintendo 64. Il nous permettait d'incarner des personnages dans différentes époques face à des menaces spécifiques, le tout dirigé dans l'ombre par une race alien pouvant influencer le temps lui-même.

Un hommage posthume à un FPS iconique de la PS2 ?

À son époque, TimeSplitters avait marqué les esprits, tant grâce à sa direction artistique unique et son gameplay dans sa partie solo/coop que dans son mode multi. Une version émulée sur PS4/PS5 via le PS Plus Premium permettrait ainsi de rendre un bel hommage posthume à ce monument de la PS2. Espérons que Sony en profitera également pour intégrer à l'avenir le second opus, encore plus culte, notamment grâce à un mode multijoueur particulièrement rodé. Espérons également que, si TimeSplitters rejoindra bien le service le mois prochain, le résultat ne sera pas aussi problématique que celui de Tomb Raider Legend, avec une émulation qui laissait franchement à désirer.