Hier, le PS Plus Premium accueillait trois jeux plutôt cultes : Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, Star Wars: The Clone Wars et Tomb Raider Legend. Ce dernier, développé par Crystal Dynamics et sorti sur PS2 en 2006, a particulièrement déçu les abonnés du fait de performances particulièrement problématiques.

Une légende bafouée depuis son arrivée sur le PS Plus Premium

Tomb Raider Legend était à l'époque un premier reboot de l'iconique franchise. Après le malheureusement très oubliable L'Ange des Ténèbres sorti en 2003, un studio Core Design fatigué a rendu son tablier s'agissant de l'aventurière britannique Lara Croft. C'est Crystal Dynamics qui reprend le flambeau trois ans plus tard, avec un certain succès. Mais c'est surtout son second reboot, sorti en 2013 sur PC, PS3 et Xbox 360, simplement baptisé Tomb Raider, qui aura davantage marqué les esprits, avec une trilogie qui n'a cessé de s'améliorer.

Déployé sur le PS Plus Premium hier, cette première adaptation des aventures de Lara Croft par le studio est malheureusement arrivée dans un état particulièrement problématique. Plus précisément, le titre est une émulation de la version PS2 tournant sur une PS4/PS5. Mais le résultat n'est vraiment pas glorieux, avec un rendu en 480p et un framerate ne dépassant pas les 30 images par seconde. Sans passer par le service d'abonnement de PlayStation, Legend est disponible à l'achat à 19,99 euros. Mais au vu de son état pour le moins déplorable, le rapport qualité/prix s'avère difficilement acceptable.

Rien n'indique pour l'instant que cette version PS2 émulée sur PS4/PS5 de Tomb Raider Legend recevra bientôt un correctif ou non. Les fans nostalgiques de Lara Croft essuient décidément ces derniers temps quelques déconvenues. Tomb Raider 1-3 Remastered a également eu son lot de problèmes. Espérons que le prochain titre de la licence développé par Crystal Dynamics et édité par Amazon connaître un sort plus enviable.