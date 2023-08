Le PlayStation Plus a l'habitude d'offrir un certain nombre de jeux à ses abonnés chaque mois. Ils apparaissent logiquement sur le catalogue et il ne reste plus qu'à se servir. Néanmoins, quelques utilisateurs ont remarqué une anomalie. En effet, un gros titre qui a été au cœur d'une polémique, qui n'apparaît pas dans la liste des jeux disponibles sur le PS Plus Premium, est pourtant bel et bien temporairement gratuit.

Découvrez un excellent jeu gratuitement sur le PS Plus Premium

C'est un mystère pour les abonnés, mais un gros jeu récent est accessible gratuitement via le PS Plus Premium, alors qu'il n'y a pas eu d'annonce. Néanmoins, il ne s'agit pas du jeu complet mais d'une version d'essai de deux heures. Ce qui reste plutôt généreux quand on connaît la durée de vie approximative du soft qui prend grossièrement entre 15 à 16 heures pour être terminé. Une démo idéale pour se faire une idée de l'expérience proposée. Le jeu en question, c'est le FPS Atomic Heart.

Et justement, Atomic Heart, c'est quoi ? Le titre de Munfish est une sorte de successeur spirituel de BioShock. Le joueur évolue dans un monde dystopique et il doit survivre face à des hordes d'ennemis. Pour ce faire, il va utiliser des pouvoirs spéciaux et une artillerie à la pointe de la technologie. Dans ce jeu, on affronte des robots qui, du jour au lendemain, se sont retournés contre leur créateur. Il faut alors faire la lumière sur ce qui s'est passé et découvrir la personne responsable de ce chaos. Un shooter qui a été bien accueilli et qui peut être découvert dès maintenant grâce au PS Plus Premium.

Atomic Heart et la polémique

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le FPS a fait beaucoup parler de lui, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, sa date de sortie coïncidait à peu près avec celle du premier anniversaire du conflit de 2022 en Ukraine. Le studio étant russe, ils étaient accusés de supporter le gouvernement qui avait déclaré la guerre. Mundfish a réagi à cette polémique en expliquant que la société était neutre, mais ça n'a pas aidé à calmer la colère des gens. Au final, le compositeur de la musique du jeu, Mick Gordon, a publié une déclaration où il condamne la guerre, avant de faire don de son salaire sur le projet pour la Croix-Rouge. Et ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Rendez-vous sur la fiche d'Atomic Heart pour récupérer l'essai gratuit du PS Plus Premium.