Quels sont les nouveaux PS Plus Essential de décembre 2024 ? Si les sorties de novembre 2024 pouvaient être un peu décevantes, les prochains jeux devraient redonner le sourire aux abonnés. Pour cette fin d'année, PlayStation a sélectionné le merveilleux It Takes Two à partager en co-op, le Pokémon-like Temtem et Aliens Dark Descent. Un tactical RPG à la sauce XCOM où les extraterrestres sont remplacés par des xénomorphes. Les abonnés PlayStation Plus Premium ne seront pas mis de côté puisque des annonces ont été déjà été faites.

Un jeu bien énervé à tester via le PS Plus Premium de décembre 2024

Les jeux PS Plus Essential seront disponibles du mardi 3 décembre 2024 au mardi 7 janvier 2025, aux alentours de 11h. À partir du 10 décembre prochain, les abonnés PlayStation Premium pourront de leur côté mettre la main sur trois classiques PS2 d'aventure / plateforme. À savoir Sly 2 Association de Voleurs, Sly 3 Honor Among Thieves et Jak & Daxter: The Precursor Legacy. Si vous n'êtes pas nostalgiques, et que vous êtes abonnés au PS Plus Premium, vous pourrez essayer gratuitement un jeu d'action brutal et jouissif sorti cette année.

Tous les abonnés PS Plus Premium auront accès une version d'essai gratuite de Warhammer 40K Space Marine 2 qui est dans la liste des nominés aux Game Awards 2024. Il va se battre pour remporter un trophée dans deux catégories majeures « Meilleur jeu d'action » et « Meilleur jeu multijoueur ». Et vu ses qualités, il a toutes ses chances. « Si vous êtes un fan absolu de Warhammer 40,000, passer à côté de Space Marine 2 serait pure hérésie » a t-on écrit dans notre test complet.

Que comportera cet essai gratuit PS Plus Premium de Warhammer 40,000 Space Marine 2 ? Il n'y a pas les détails, mais en toute logique, comme pour les autres fois, il s'agit du jeu complet. Par contre, n'espérez pas pouvoir foncer jusqu'à la fin car il y a systématiquement une limite de temps. Mais vu le morceau, on peut s'attendre à une version d'essai d'au moins deux heures. À toutes fins utiles, on rappelle que les contenus gratuits PlayStation Plus de novembre 2024 attendent également les abonnés.

