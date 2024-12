Alors que les jeux PS Plus Extra & Premium de décembre 2024 sont tous disponibles sur PS5 et PS4, une surprise attend les abonnés. Noël n'est pas complètement terminé pour eux !

Depuis la semaine dernière, les abonnés au PS Plus Extra & Premium peuvent télécharger les quinze nouveautés du catalogue de décembre 2024. Ce mois-ci, le PlayStation Plus Extra propose des expériences variées avec du Sonic Frontiers, Jurassic World Evolution 2, Forspoken, WRC Generations, F.I.S.T Forged in Shadow Torch etc. Avec le Premium, il est possible de récupérer Sly 2 & 3, Jak and Daxter: The Precursor Legacy ou encore le jeu PSVR2 Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. Un énorme jeu est aussi à tester « gratuitement » dès maintenant.

Un très bon jeu de 2024 à découvrir via le PS Plus Premium

Si vous avez un abonnement au PS Plus Premium, vous avez donc encore de quoi faire jusqu'à la prochaine vague de jeux de janvier 2025. Mais un autre avantage a fait son apparition au moment de Noël. Un nouveau très bon jeu de 2024 est à tester gratuitement dès maintenant. Vous avez toujours rêvé de visiter Hawaii ? Vous allez pouvoir le faire par procuration grâce à Like a Dragon: Infinite Wealth. Le dernier Yakuza qui vous fait jouer à la fois le légendaire Kazuma Kiryu, mais également Ichiban Kasuga qui était la star de Like a Dragon et qui sera dans le prochain épisode Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. un énorme cadeau gratuit jamais vu pour les abonnés

Avant la sortie de ce dernier, SEGA offre un énorme cadeau gratuit jamais vu pour les abonnés PS Plus Premium avec un essai de 10 heures au jeu complet Like a Dragon Infinite Wealth. D'habitude, ces versions durent en général deux voire trois heure, mais étant donné la densité de ce Yakuza, l'éditeur japonais a décidé d'être plus généreux et ainsi de ne pas frustrer les joueuses et joueurs. Alors certes, ce ne sera pas suffisant pour voir l'intégralité des différents contenus, mais il y aura déjà de quoi se faire une très bonne idée de cet excellent titre. Jusqu'au 7 janvier, Like a Dragon Infinite Wealth est par ailleurs en promotion à 34,99€ au lieu de 69,99€ sur PS5 et PS4.

En parallèle, deux autres essais gratuits sont toujours accessibles pour les abonnés PS Plus Premium, et encore une fois, ce sont parmi les plus gros jeux de l'année. En effet, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Black Myth Wukong sont actuellement jouables « gratuitement », mais pendant deux heures seulement chacun. Au-délà de cette durée, il faut forcément sortir le portefeuille si vous voulez poursuivre.

Source : PlayStation Store.