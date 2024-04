Un second jeu du PlayStation Plus Premium d'avril 2024 a lui aussi leaké et c’est encore une fois un grand classique tout droit sorti du catalogue de la PS1.

Le PS Plus poursuit sa petite routine. Dans quelques jours seulement, Sony lèvera le voile sur l'intégralité des ajouts aux catalogues des formules Extra et Premium. L’éditeur japonais sortira des sentiers battus ce mois-ci avec l’intégration de deux sorties day one. D’un côté l’excellent Dave the Diver qui a fait sensation sur PC et Switch l’année dernière. De l’autre une nouveauté pur jus avec Tales of Kenzera : Zau, le prochain jeu du label EA Originals. Deux titres qui seront donc à découvrir dès leur lancement avec le PS Plus Extra et Premium. Il semblerait que celles et ceux qui ont opté pour la formule haut de gamme soient aussi bien lotis ce mois-ci.

Un jeu du PS Plus Premium a leaké

En plus des jeux mensuels du PlayStation Plus Essential et Extra, les membres de la formule Premium profitent de quelques avantages supplémentaires. Parmi les bonus bienvenus, on retrouve les essais « gratuits », qui permettent de tester les productions les plus importantes de ces dernières années pendant plusieurs heures, et le streaming des jeux PS5 via le Cloud. L’exclusivité la plus importante par contre, c’est bien son catalogue de jeux rétro, comprenant des titres tout droit venus de l’ère de la PS1 à la PS3. Après un démarrage timide, le PS Plus Premium commence sérieusement à prendre forme et la tendance n’est pas prête à s'arrêter.

Il semblerait en effet que le MediEvil original de la PS1 rejoindrait le service en avril 2024. Le site Gematsu a remarqué que la liste des trophées du jeu est apparue dans le backend du PSN dans le courant de la semaine dernière. Si elle est sensiblement similaire à celle du remake paru sur PS4, les icônes des trophées sont en revanche différentes, plus old-school, avec l’un des artworks utilisant le logo de 1998. Tout semble pointer vers un ajout imminent dans le catalogue du PS Plus Premium.

Un autre jeu dévoilé à l'avance

MediEvil serait d’ailleurs accompagné du shooter Star Wars Rebel Assault 2 : The Hidden Empire. Un autre classique de la PS1 qui a leaké quelques jours grâce à un organisme de classification. Après avoir essoré le catalogue de la PSP pendant de (trop) longs mois, Sony semble enfin remettre la PS1 dans son viseur. Il faut dire que les jeux cultissimes ne manquent pas sur sa première console. Les joueurs espèrent toujours voir des titres comme Final Fantasy Tactics, Xenogears, Metal Gear Solid, Gran Turismo ou même Resident Evil 2 débarquer dans le PS Plus Premium. Avec un peu de patience, qui sait ? En attendant, les abonnés devraient pouvoir découvrir ces deux jeux PS1 dès le 16 avril 2024 aux alentours de 11h, heure française.