Le jeu devant arriver sur le PS Plus Premium en question avait leaké la semaine dernière, et il s'agit bien sûr de l'iconique MediEvil ! Ce monument de la PS1 débarque donc sur le service d'abonnement de PlayStation, pleinement compatible sur PS4 et PS5. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul classique de la PS1 qui régale les abonnés.

Un ajout surprise culte de la PS1 sur le PS Plus Premium

C'est bien là l'un des plus grands attraits du PS Plus Premium du service d'abonnement de PlayStation. Celui-ci permet en effet aux nostalgiques de jouer à un catalogue toujours grandissant de jeux cultes allant de la PS1 à la PS3. Depuis hier, c'est donc le marquant MediEvil dans sa version PS1 qui l'honore de son illustre présence. Sorti à l'origine en 1998, le titre développé par Sony Computer Entertainment Cambridge avait marqué son temps.

Nous y incarnons en effet Sir Daniel Fortesque, un preux chevalier depuis longtemps défunt mais ramené mystérieusement à la vie. Il devra profiter de cette seconde chance pour affronter à nouveau les forces du mal et contrecarrer les plans d'un terrible sorcier maléfique. Il pourra pour terrasser des redoutables ennemis compter sur un arsenal fourni d'armes. Sur le papier classique, MediEvil s'est surtout fait connaître grâce à la représentation décalée de son monde, mélangeant horreur et humour avec maîtrise.

Sir Daniel Fortesque revient dans toute sa gloire d'antan. © Sony

Un autre ajout remarquable de l'ère PS1

MediEvil n'est pas arrivé seul sur le PS Plus Premium. Un autre jeu bien connu de la PS1 s'est en effet également invité à la fête. Il s'agit de Star Wars Rebel Assault 2 : The Hidden Empire, un rail shooter développé par LucasArts et sorti en 1995. Le PS Plus dans ses versions Extra et Premium a par ailleurs accueilli depuis hier l'excellent titre de NEXON Dave the Diver. Et les ajouts de très bonne facture sont loin d'être terminés ce mois-ci.

Parmi les prochains arrivages à surveiller, nous avons en effet Tales of Kenzera: ZAU, un metroidvania prometteur portant le label EA Originals. Il débarquera le 23 avril, également sur les versions Extra et Premium du PS Plus. De quoi bien s'occuper en attendant notamment la prochaine exclusivité phare de la PS5 prévue le 26 avril : Stellar Blade.