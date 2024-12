Avis aux abonnés PS Plus Premium, trois nouveaux jeux classiques et archi cultes sont disponibles dès maintenant.

Comme chaque mois, les abonnés au PS Plus peuvent profiter de plusieurs nouveaux jeux. Certains sont ajoutés aux catalogues, d’autres sont offerts gratuitement. Cette semaine, ce sont les abonnés au PS Plus Premium qui vont être contents puisque 3 nouveaux jeux viennent de rejoindre le catalogue des classiques et ce sont trois titres archi cultes en plus d'être extrêmement appréciés.

Trois nouveaux jeux pour le PS Plus Premium sont dispo, ils sont excellents !

Annoncés il y a quelques semaines, trois jeux PS2 viennent de rejoindre la déjà longue liste de titres classiques disponible avec le PS Plus Premium. Cette fois il sera question d’infiltration et de l’action plateforme comme on en fait malheureusement plus tellement aujourd’hui. Vous pouvez donc dès maintenant vous lancer sur la (re)découverte de Jak and Daxter : Precurssor Legacy, premier jeu de la célèbre saga lancée par Naughty Dog. Un duo de héros culte pour le coup, qui a malheureusement disparu depuis bien trop longtemps alors que les deux héros avaient fait sensation dans plusieurs gros jeux sur PS2 dans les années 2000.

Autre grand disparu pourtant héros de plusieurs jeux adorés là encore, Sly Cooper revient dans le catalogue du PS Plus Premium avec deux de ses aventures. Jeux d’aventure et de plateforme très orientée sur l’infiltration, les Sly sont eux aussi abandonnés depuis longtemps, même si beaucoup de rumeurs concernant leur retour avaient été entendues çà et là.

Tous les jeux sont désormais disponibles dans votre catalogue de jeux classiques sur PS5 et PS4.