En attendant l’arrivée des jeux gratuits du PS Plus d’octobre 2022, tous les abonnés peuvent profiter de quelques cadeaux bienvenus et ce quelle que soit leur formule d’abonnement. On fait le point sur les derniers packs disponibles gratuitement.

De nouveaux cadeaux exclusifs au PS Plus

Pour que le PS Plus Essential soit encore plus attrayant, Sony a commencé à distribuer quelques cadeaux supplémentaires aux abonnés depuis plusieurs mois. A l’instar d’Amazon Prime Gaming, le géant japonais offre régulièrement du contenu exclusif au PS+ régulièrement. En octobre, les joueurs PS4 et PS5 pourront récupérer quelques jolis bonus sur quatre jeux très appréciés : Fortnite, Rocket League, Fall Guys et Genshing Impact.

Fortnite

Depuis le 21 septembre, les abonnés PS Plus peuvent récupérer le Pack de célébration pour Fortnite. Pas de surprise, il contient quelques éléments in-game pour le battle royale incontournable d’Epic Games. En réclamant ce cadeau, vous obtiendrez l’emote « Suivez le papillon », le planeur « Aile des neiges » et la traînée de condensation « Bataille de boules de neige ». Il n’y a visiblement aucune date limite pour récupérer ces bonus toujours appréciables.

Genshin Impact

Jusqu’au premier novembre à 23h, les joueurs peuvent récupérer un pack PS Plus de Genshin Impact contenant 4 ressources différentes à savoir 20 Leçons du héros, 15 Minerais de renforcement mystique, 50 000 Moras et surtout 2 Résines fragiles. Après avoir réclamé votre cadeau, vous aurez 365 jours pour vous connecter au jeu et récupérer vos précieux in-game.

Fall Guys

Les amateurs de Fall Guys ne sont pas en reste. Tous les abonnés du PS+ peuvent récupérer gratuitement le Pack Réparation du satellite. Au programme deux costumes, le « Spatiomécano » et « l’ Orbito-ingénieur », une célébration « Décollage » et surtout 2 300 Kudos pour se faire plaisir dans la boutique.

Rocket League Pack PS Plus

On termine avec un lot chaud bouillant pour Rocket League. Ce pack mélodieux comprend l'accessoire MMS RBY, un sticker Vagues dangereuses, les roues lisses Metalwork RBY et le turbo électronique Trinité RBY.

Si vous ne les avez pas encore vus, plein d'autres packs sont encore disponibles, notamment pour Call of Duty Warzone, Apex Legends, Yu-Gi-Oh Master Duel, Warframe, Marvel's Avengers, ou encore World of Tanks.