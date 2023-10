Les jeux vidéo, c’est un secteur florissant, mais les services annexes sont aussi une source de rentabilité non négligeable pour les entreprises. Sony, à l'origine de la PS5, l'a parfaitement compris. C'est pourquoi le colosse décide de (re)lancer un service pour ses consoles. Une initiative déjà populaire pour les abonnés PS Plus ? C'est ce que nous allons découvrir.

Sony donne un second souffle à son service sur PS5

Sony Pictures Core, précédemment identifié sous le nom de Bravia Core, fait désormais son apparition dans l'univers des consoles, se déployant sur PS4 et PS5. Cette expansion s’accompagne d’avantages exclusifs et promet un attrait particulier pour les cinéphiles.

Initialement réservé aux téléviseurs de la marque, ce service de streaming de films de Sony s’ouvre aux adeptes de jeux vidéo en offrant jusqu'à 2 000 films, pouvant être achetés ou loués directement depuis la console, selon Evan Stern, directeur marketing de Sony. Au lancement, des blockbusters tels que Spider-Man : Across the Spider-Verse et Ghostbusters : Afterlife seront disponibles.

L’une des caractéristiques importantes de ce service est la technologie Pure Stream de Sony, capable de diffuser des films HDR avec un débit allant jusqu'à 80 Mbps, comparable à celui des Blu-ray 4K UHD, sur un large éventail de contenus. Il s’agit d’un débit nettement supérieur à celui des concurrents tels que Netflix ou Amazon Prime Video, faisant du service un choix très sympathique pour les amoureux de la qualité d’image, particulièrement pour ceux équipés d’un téléviseur adapté. Naturellement.

Des avantages pour les abonnés PS Plus Premium et Deluxe

Mais Sony propose également une autre raison d’opter pour son service : un accès anticipé pour acheter certains films de Sony Pictures pendant une fenêtre d'exclusivité, avant qu'ils ne soient disponibles chez d'autres détaillants numériques. L'entreprise prétend également avoir la plus grande collection de films améliorés IMAX parmi tous les services de streaming.

Pour les membres PlayStation Plus Premium et PS Plus Deluxe, Sony promet une grande quantité de contenu gratuit afin qu’ils se familiarisent avec le service. Ils obtiendront l’accès à un catalogue sélectionné, comprenant jusqu'à 100 films via l'application Sony Pictures Core, avec des films tels que Looper et Resident Evil Damnation. Pas mal, non ?

La nouvelle version est disponible dès aujourd'hui dans 23 marchés et peut être trouvée dans la section média de la PS5 ou sur le PS Store pour ceux qui possèdent une PS4. Bien que, pour l'instant, Bravia Core conserve son ancien nom sur les autres plateformes, une refonte de la marque est prévue pour l’année prochaine.

Sur son site, Sony explique que l'inscription est gratuite. Une fois que vous avez créé votre compte dans l'application, vous pouvez acheter ou louer des films. Vous pouvez alors avoir accès à du contenu supplémentaire si vous disposez d'un abonnement PS Plus Premium/Deluxe actif.