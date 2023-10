Le mois d’octobre 2023 s’annonce plutôt riche pour le catalogue Netflix. Les nouvelles sorties sont très nombreuses. Si l'ombre d’une nouvelle augmentation de prix plane à nouveau au-dessus de nos têtes, elle ne devrait pas arriver de sitôt, et l’on peut donc profiter sereinement de nos films et séries pour le moment. Ce mois-ci, Netflix en offre pour tous les goûts, comme bien souvent, mais en octobre, on va avoir le droit à une série inspirée d’une des licences les plus populaires d’Ubisoft. Et non, ce n’est pas Assassin’s Creed.

Une grosse licence d'Ubisoft débarque sur Netflix !

La licence en question, c’est Far Cry. Célèbre licence de FPS qui compte 6 épisodes principaux et plusieurs spin-offs. C’est d’ailleurs l’un de ces spin-offs qui servira de matériau de base à la prochaine série animée de Netflix, Far Cry Blood Dragon. Souvenez-vous en 2012 sortait Far Cry 3, l’un des meilleurs épisodes de la série. Un peu moins d’un an après, Ubisoft nous pond Far Cry 3 Blood Dragon, un spin-off d’abord pensé comme extension, mais qui sortira finalement en standalone. Ici, pas d'île paradisiaque ni de pirates, mais de l’action débridée dans un univers futuriste totalement barré et bourré de néons. C’est de cet univers que s'inspire Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix, une série d’animation qui va jouer à fond la carte de l’action débridée et de l’humour. D’ailleurs, si la série nous balance en plein dans l’univers du spin-off, on devrait avoir le droit à tout un tas de clins d'œil aux autres franchises marquantes d’Ubisoft. On peut notamment apercevoir Rayman en train d’annoncer les informations à la TV, ou en tout cas, quelqu’un qui lui ressemble vachement. Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix est attendu sur Netflix le 19 octobre 2023.

Une tonne de série adaptées de jeux vidéo célèbres

Cette série déjantée nous fera suivre Dolph Laserhawk, un capitaine un poil expéditif qui se lancera dans une révolution contre le système pour libérer les habitants d’Eden. Aux commandes de cette nouvelle série Netflix, on retrouve Adi Shankar, réalisateur, showrunner et producteur qui enchaîne les séries d’animation sur Netflix puisqu’il est notamment derrière les adaptations Castlevania et Castlevania: Nocturne. La plateforme SVOD aime beaucoup nous sortir des adaptations de la sorte. Resident Evil, Monster Hunter, Dragon Age, DOTA 2 ont déjà eu le droit à leur série et on attend encore celle de Tomb Raider prochainement.