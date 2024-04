L'un des plus gros jeux du PS Plus d'avril 2024 va recevoir d'importantes mises à jour qui devraient tout changer.

Comme chaque mois, les abonnés au PS Plus peuvent profiter de plusieurs jeux suivant leur formule d’abonnement. Avant la mise à jour des catalogues Extra et Premium, tous les utilisateurs ayant souscrit à l’abonnement PlayStation Plus peuvent déjà profiter de plusieurs jeux offerts à tous. Ce mois-ci, ce sont pas moins de 3 jeux gratuits qui sont proposés à tous les abonnés, peu importe leur formule, et parmi eux, un très gros FPS ultra nerveux.

De grosse mise à jour pour le jeu le plus massif du PS Plus d'avril 2024

On parle bien entendu d'Immortals of Aveum, un FPS "magique" développé par Ascend Studio qui rejoint les jeu PS Plus en ce mois d'avril. Un titre extrêmement dynamique et crée par une équipe de vétérans de l'industrie. Et s'il nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est parcequ'il recevra prochainement une importante mise à jour. Pas de contenu gratuit, mais des ajouts de fonctionnalités qui devraient lui sauver la mise.

Dès sa sortie, si le jeu a plutôt été bien reçu, dans la moyenne, il a malheureusement souffert de quelques pépins techniques, notamment sur consoles. Sur PS5, Immortals of Aveum est en effet moins fin qu’escompté, un sacrifice visiblement voulu pour assurer une fluidité quasi constante, mais qui a très mal été calculé. Non seulement le jeu manquait de finesse, mais en prime, il trouvait le moyen d’avoir des chutes de framerate ici et là.

Tout n'était pas rose à la sortie ©Immortals of Aveum

Une nette amélioration graphique...

Toutefois, Immortals of Aveum n’est pas mort et il va profiter de son arrivée dans les jeux du PS Plus d’avril 2024 pour sortir les muscles sur PS5, mais aussi sur Xbox Series et prochainement sur PC. Le jeu va en effet avoir le droit à deux importantes mises à jour qui devraient drastiquement améliorer l’expérience utilisateur. La première devrait être déployée sous peu sur PS5 et Xbox Series, si ce n’est même pas déjà fait au moment où vous lisez ces lignes.

Le patch 1.0.6.3 commencera doucement en ajoutant le HDR et quelques correctifs. Une amélioration graphique donc qui devrait être plutôt positive d’autant que le jeu joue énormément avec les effets et les couleurs. Pour l’heure en revanche, seules les versions PS5 et Xbox Series seront concernées, la version PC quant à elle sera mise à jour un peu plus tard, comme on peut le lire sur les notes de patch.

Certaine Séquence vont adorer le HDR ©KiKiToès - Immortals of Aveum

... et une nouvelle fonctionnalité pour sauver définitivement le jeu !

Ensuite viendra le patch 1.0.6.4 qui lui débarquera un peu plus tard sans date précise, mais dans le mois d’avril, c’est sûr. Cette fois, toujours sur consoles, c’est le framerate qui sera amélioré avec l’intégration du FSR 3 d’AMD, une technologie qui permet d’améliorer la fluidité sans trop taper sur la technique. Une première sur PS5 et Xbox Series ce qui rend particulièrement fier le studio.

Ce sera ici le mariage parfait entre framerate et qualité graphique en somme qui permettra à tous les joueurs équipés d’un écran compatible VRR (taux de rafraîchissement variable) de profiter d’un meilleur framerate. En espérant que ça permettra surtout de ne plus avoir de ralentissements cette fois. Mais après plusieurs mises à jour et ces deux prochains patchs, Immortals of Aveum pourrait bien s’offrir une vraie seconde jeunesse grâce au PlayStation Plus. Ça a déjà réussi à plusieurs gros jeux, pourquoi pas celui-ci.