C’est une petite routine bien installée depuis quelques années maintenant. Tous les mercredis précédant leur arrivée dans le service, les prochains jeux « gratuits » du PS Plus sont annoncés. Enfin ça, c’est quand il n’y a pas un petit leak pour venir gâcher la surprise. Notre datamineur national Billbil-Kun récidive à nouveau en nous dévoilant à l’avance l’une des têtes d’affiche du mois prochain et autant dire que ça va cogner fort.

Premier leak pour le PS Plus de mars 2024

Plus que quelques heures avant de découvrir officiellement le nom des trois prochains titres offerts à l’ensemble des abonnés du PlayStation Plus. Un trio qui, on le rappelle, est conservé aussi longtemps que votre abonnement perdure. Le mois dernier, Sony avait misé sur l’arrivée du dernier jeu-service de Square Enix, Foamstars, dès son lancement. A ses côtés, l’original Rollerdrome et le très français Steelrising. Une sélection loin d’être au goût de tous les abonnés, qui ont toujours l'augmentation des prix au travers de la gorge. Est-ce que le programme du PS Plus de mars 2024 relèvera le niveau ? On connaît déjà l’un des « jeux gratuits » du mois prochain.

Le datamineur Billbil-Kun a une nouvelle fois leaké une partie du programme et autant dire que ça risque de tabasser. Les développeurs français seront à nouveau à l’honneur puisque la tête d’affiche sera Sifu. Un jeu de combat particulièrement exigeant qui vous propose d’incarner un (ou une) héroïne plus que doué(e) dans les arts martiaux. La vengeance au bord des lèvres (et au bout des poings), votre héros se lancera en quête des assassins de sa famille pour faire le ménage une bonne fois pour toutes.

Un jeu très apprécié

La spécificité hautement appréciée par les joueurs de ce premier jeu offert avec le PS Plus de mars 2024, c’est que chaque mort est synonyme de vieillissement pour notre avatar. En prenant de l’âge, ce dernier devient de plus en plus expérimenté, tout en restant fragile. En résulte un titre particulièrement difficile, mais véritablement grisant. Sifu assume son côté « actionner » cinématographique jusqu'au bout, au point d’en reprendre les codes tout en délivrant un nombre incalculable de clins d'œil, voire d’hommage au cinéma du genre. Une petite pépite qui ne laisse pas indemne. Pour le reste du programme du PS Plus de mars 2024, il faudra patienter encore une journée entière. Le leaker a tout de même précisé que Sifu était bien la tête d'affiche, donc il n'y aura visiblement de jeu de plus gros calibre à ses côtés.