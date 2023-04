Le PS Plus offre une nouvelle fournée de jeux gratuits à tous ses abonnés dont une sortie day one ! Voilà qui annonce du bon.

Comme tous les mois sans exception, Sony offre plusieurs jeux à tous ses abonnés PS Plus Essential ou supérieur. Après un mois de mars 2023 qui n'était pas avare en gros jeux, le mois d’avril freine un peu et propose des titres un poil moins massifs. Toutefois, la sélection de ce mois-ci réserve une petite surprise avec la sortie day one d'un jeu multijoueur atypique, par le studio Behaviour, les papas de Dead by Daylight.

Trois nouveaux jeux dans le PS Plus d’avril 2023

Après Battlefield 2042, Code Vein et Minecraft Dungeons en mars, ce sont donc trois nouveaux jeux qui vous sont proposés sans frais supplémentaire tant que vous avez souscrit à l’un des abonnements PS Plus.

En avril, donc, les joueurs PS5 et PS4 pourront tester les dernières aventures de l’une des mascottes de la PS3 en son temps avec Sackboy A Big Adventure. Ce jeu de plateforme disponible sur PS4, PS5, mais aussi sur PC, vous permet de replonger quelques heures dans l’univers tout chatoyant de Little Big Planet. Une petite bulle d’air fraîche sympathique.

On baisse d’un cran en termes de poésie avec Tails of Iron, jeu d’action en scrolling horizontal qui nous met dans la peau d’un rat devant se frayer un chemin à travers tout un royaume infesté de grenouilles pas très amicales. Notre héros cherchera à reprendre la couronne qui lui est due par la force.

Toujours moins poétique, on entre en plein post-apo avec Meet Your Maker, la grosse surprise de cette fournée de jeux PS Plus puisqu’il s’agit d’un tout nouveau jeu qui sera donc offert day one. Meet Your Maker est un mélange de FPS, de tower defense et de dungeon crawler. Chaque niveau est, en effet, créé par les joueurs et tous devront se voler mutuellement pour mettre la main sur de précieuses ressources. Du multijoueur asynchrone donc et jouable en coopération que ce soit pour construire de gros avant-poste, ou pour partir à l’assaut d’autres bastions.

Les jeux du PS Plus d’avril 2023

Meet Your Maker - PS5, PS4

- PS5, PS4 Sackboy A Big Adventure - PS5, PS4

- PS5, PS4 Tails of Iron - PS5, PS4

Récupérez les jeux dès aujourd’hui sur PS4 et PS5

Tous ces jeux seront à retrouver directement dans le catalogue des jeux mensuels directement sur votre PS5 et / ou votre PS4. Ils seront disponible du 4 avril 2023 (dans la journée) jusqu'au 1er mai 2023. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas y jouer pour le moment, pensez tout de même à les ajouter à votre bibliothèque. Les jeux resteront alors accessibles à volonté tant que vous êtes inscrit à l’un des abonnements PS Plus.

Les abonnés au PS Plus Extra et Premium peuvent quant à eux également profiter des jeux exclusifs ajoutés chaque mois dans les catalogues PS5, PS4 et Classique. Le mois dernier, plus d’une dizaine de titres avaient rejoint l’offre, dont Tchia, petite pépite indépendante et française qui s’est offert une place dès sa sortie.