Sony lève le voile sur les trois jeux offerts aux abonnés du PS Plus en juin 2022. Feignez la surprise, car on les connaît déjà depuis quelques jours.

Ce n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais confirmé. Sony a dévoilé la liste des « jeux gratuits » du PS Plus de juin 2022 et ils ne vont pas plaire à tout le monde, surtout aux joueurs PS5.

Les jeux PS Plus de juin 2022

Pas de surprise à l’horizon, la liste des jeux du PS Plus de juin 2022 avait déjà été révélée à l’avance il y a quelques jours par un média espagnol, puis par notre leaker national. Pas de suspense donc, ce sont God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl qui seront offerts aux abonnés.

Là où la sélection divise, c’est que God of War est déjà disponible gratuitement pour les joueurs PS5 via la PS Plus Collection et qu’il le sera pour les abonnés des nouvelles offres lors de leur lancement en juin. Certains joueurs se déclarent déjà déçus, tandis que d’autres pestent de voir autant de jeux de combat.

Pourtant, la présence de God of War dans le line-up des jeux PS Plus de juin 2022 pourrait être annonciatrice d’une bonne nouvelle. Sony avait en effet utilisé la même stratégie lors de l’annonce de la date de sortie de The Last of Us 2, où le Remaster avait été offert dans la foulée. Il se pourrait donc qu’on ait enfin des nouvelles de God of War Ragnarok pendant le State of Play ou lors de la conférence du Summer Game Fest.