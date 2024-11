Avec la folie des sorties du mois, on oublie souvent les jeux gratuits à récupérer dans le cadre de nos abonnements. Dernière chance donc pour réclamer ceux du PS Plus d’octobre 2024.

A chaque mois son petit jeu de chaises musicales. Sony effectue systématiquement une rotation en offrant, au minimum, trois nouveaux jeux à l’ensemble de ses abonnés. Un trio qu’il conviendra cependant de récupérer dans le temps imparti, après quoi ils redeviendront payants. Celles et ceux qui les ajoutent à leur bibliothèque avant le dernier délai pourront ensuite les conserver aussi longtemps que leur abonnement perdurera. L’éditeur japonais mettra son service à jour ce mardi 5 novembre 2024 aux alentours de 11h. Comme toujours, afin que ces nouveautés ne puissent arriver, il faudra des départs. Avis donc aux retardataires et tête en l’air, il ne vous reste que quelques jours pour récupérer les trois derniers jeux offerts avec le PS Plus.

Dernière chance pour les jeux PS Plus d'octobre 2024

Vous connaissez le refrain depuis toutes ces années. À chaque mois son trio de jeux « gratuits » pour l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus. Dans le cadre de leur abonnement, les joueurs peuvent en effet récupérer un trio suffisamment éclectique pour que chacun puisse y trouver son compte avec au moins une production. Ma sélection est souvent composée d’un titre orienté sport ou auto/moto, un indépendant et une tête d’affiche qui sort du lot. Le mois de novembre 2024 n’échappera pas à la règle avec la trinité Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire Tokyo et la petite surprise : Death Note Killer Within, qui sera disponible dès son lancement. Mais avant que ces nouveautés n’arrivent, il est encore temps d’ajouter à votre bibliothèque les jeux offerts avec le PS Plus d’octobre 2024 afin de les conserver.

C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel mensuelle. Parce qu’il n’y a pas qu’à Halloween qu’on peut s’offrir un petit frisson, il serait dommage de passer à côté de l’excellent Dead Space Remake véritable ténor en matière d’ambiance horrifique et tête d'affiche du PS Plus d'octobre. Pour la castagne, WWE 2K24 a des pains à revendre et est toujours prêt à assurer le spectacle. Un incontournable pour les amateurs de la discipline. Celles et ceux qui savent, savent. Doki Doki Literature Club va beaucoup plus loin que ses allures de visual novel rose bonbon classique et réserve bien des surprises. Une expérience singulière qui s’adresse clairement à un public adulte et qui n’hésite pas à aborder des sujets difficiles.

Les jeux qui deviendront bientôt payants

Vous avez donc jusqu'au mardi 5 novembre 2024 avant 11h pour les ajouter à votre bibliothèque. On rappelle, qu'une fois réclamés ils seront disponibles aussi longtemps que votre abonnement au PS Plus sera actif. Voici un petit rappel des jeux sur le départ et de ceux qui arrivent :

Les nouveaux jeux du PS Plus d'octobre 2024

WWE 2K24 | PS4, PS5

Dead Space Remake | PS5

Doki Doki Literature Club | PS4, PS5

Les nouveaux jeux du PS Plus de novembre 2024