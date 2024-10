Novembre sera encore un mois chargé du côté de Sony. Après des mois interminables de rumeurs, de faux leaks et de surprises en tout genre, la PS5 Pro viendra enfin faire son nid chez les joueurs. Les promesses sont belles sur le papier, mais il conviendra d’attendre de mettre la machine à l’épreuve pour se faire une idée concrète de son intérêt. D’ici là, pas question pour Sony de modifier ses bonnes vieilles habitudes. Réglé comme une lettre à la Poste, l’éditeur japonais vient de dévoiler les jeux offerts avec le PS Plus en novembre 2024.

Voici les jeux PS Plus Essential de novembre 2024

Plus que quelques jours pour mettre la main sur les jeux offerts en octobre. Pour cette sélection mensuelle du PlayStation Plus Essential, Sony s’était appuyé sur trois jeux éclectiques, comme il en a l’habitude. Dead Space Remake pour une petite dose d’horreur, WWE 2K24 pour la castagne et Doki Doki Literature Club pour la parlotte. Un trio sympathique, bien qu’une majorité était loin d’être sensible à cette proposition. Dès mardi prochain, ils seront à leur tour remplacés, comme le veut ce petit jeu des chaises musicales installé depuis toutes ces années. Alors est-ce que le programme du PS Plus de novembre 2024 sera plus intéressant ? Voici les trois jeux qui seront offerts à l’ensemble des abonnés le mois prochain :

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

Ghostwire: Tokyo | PS5

Death Note Killer Within | PS4, PS5 (day one)

Une sélection qui devrait encore cliver les abonnés, malgré la présence d'une sortie day one. Il avait été dévoilé un peu avant l'heure le voilà officiel. Death Note Killer Within, adapté du manga cultissime, se présente comme un jeu de déduction sociale en ligne regroupant un maximum de 10 joueurs. Deux équipes s'affrontent pour se démasquer les uns les autres afin d'éliminer L qui menace le pouvoir de Kira ou de s'emparer du Death Note. Chacune devra donc tenter de contrôler le jeu tout en dissimulant sa véritable identité.

Quand seront disponibles les jeux du PlayStation Plus ?

Les jeux trois « gratuits » du PS Plus Essential seront donc disponibles du mardi 5 novembre au 3 décembre 2024 aux alentours de 11h. Quant aux ajouts du PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra patienter à la mi-novembre pour connaître leur identité. Les nouveaux arrivants devraient être déployés le mardi 19 novembre. On rappelle par ailleurs que 19 jeux quitteront le service à cette même date. Parmi les malheureux sortants : l'intégrale des Kingdom Hearts ou encore Red Dead Redemption 2. Vous avez donc encore quelques semaines pour les terminer ou les essayer.

