Les jeux du PS Plus Essential sont enfin dispo et ce mois-ci on a le droit à de grosses licences et des jeux marrants à faire entre potes. Des mafieux, des Aliens et des guerriers de l'espace, tout un programme.

Chaque mois, les abonnés au PS Plus, peu importe la formule, peuvent réclamer plusieurs jeux sans débourser un centime supplémentaire. Une sélection de titres choisie par Sony qui permet parfois de mettre la main sur de vraies pépites, ou de découvrir des jeux auxquels on n'aurait jamais joué. C'est certainement ce qui va se passer ce mois-ci d'ailleurs avec les jeux du mois de novembre 2023.

Trois nouveaux jeux pour les abonnés au PS Plus

Pourtant, ce sont de gros jeux, de grosses licences. Le plus abordable et celui qui parlera certainement au plus grand nombre n'est autre que Mafia 2 dans sa version remastérisée. Un jeu d'action-aventure à la troisième personne qui nous met dans la peau d'un jeune mafieux cherchant à se faire une place au sein de la famille. Un jeu plutôt culte pour beaucoup qui enchaîne narration, personnages haut en couleur et séquences d'action brutales.

Ensuite, ce sont deux jeux plus de niche qui sont offerts au PS Plus de ce mois de novembre. Vous pourrez aller défourailler des xenomorphes avec une troupe de potes dans Aliens : Fireteam Elite, un shooter à la Left 4 Dead qui, s'il est amusant, peut lasser sur le long terme. Il n'en reste pas moins un défouloir sympa et efficace pour quelques sessions ici et là.

Enfin, c'est un jeu Dragon Ball qui débarque dans les jeux du mois de novembre 2023 avec Dragon Ball: The Breakers. Pas de grosses bastons ici, mais un jeu multijoueur asymétrique façon Dead by Daylight. Un groupe de survivants humains doit en effet se cacher d'un puissant ennemi, généralement un grand méchant emblématique de la saga. Soyons honnêtes, lorsque l'on sait que la plupart d'entre eux peuvent détruire des planètes, on se demande ce qu'ils ont à faire de quelques pauvres âmes qui ne peuvent même pas se battre. Mais soit, Dragon Ball: The Breakers reste un jeu sympathique qui ravira les fans et amusera son petit monde lors de quelques parties. À vous de voir si vous êtes intéressés ou non.

Liste des jeux du PlayStation Plus Essential de novembre 2023

Tous ces jeux sont récupérables dès aujourd'hui aux alentours de 11h et pourront être ajoutés à votre collection jusqu'au début du mois de décembre. En parallèle, de nombreux autres jeux arriveront ce mois-ci pour les abonnés au PS Plus Extra et Premium. La liste complète de ces ajouts arrivera prochainement.