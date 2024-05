Les nouveaux jeux PS Plus de mai 2024 sont enfin disponibles sur PS5 et PS4 avec un énorme contenu bonus. Une sélection de titres rarement vue pour l'abonnement le moins cher.

Après quelques jours d'attente, les nouveautés PS Plus de mai 2024 sont toutes téléchargeables sans exception. En avril 2024, les abonnés ont pu se prendre pour Doctor Strange avec le FPS Immortals of Aveum. Le RTS Minecraft Legends a également été mis en avant avec, en bonus, le jeu d'action et de plateforme indépendant Skul: The Hero Slayer. Pour ce mois-ci, Sony Interactive Entertainment a complètement cassé sa tirelire avec plus de jeux « gratuits » qu'à l'accoutumée et surtout deux très gros titres qui ne sont absolument pas du fond de catalogue.

Les jeux PS Plus de mai 2024 disponibles

En attendant la liste complète du PS Plus Extra & Premium de mai 2024, les nouveaux jeux du PS Plus Essential sont donc arrivés sur PS5 & PS4. Et c'est un mois clairement mémorable pour le service qui n'a pas spécialement habitué ses abonnés à recevoir des sorties de première fraîcheur. Même si, il est vrai, que de gros efforts ont été consentis ces derniers temps. Rien que pour le premier trimestre 2024, le constructeur japonais a négocié Steelrising, Foamstars, A Plague Tale Requiem, Evil West ou encore la pépite française Sifu. Mais la sélection PS Essential de mai 2024 fera encore mieux pour certains joueuses et joueurs.

EA Sports FC 24 Édition Standard - PS5 | PS4

EA Sports FC 24, le remplaçant de FIFA 23, se retrouve déjà dans le PS Plus Essential. La formule la moins chère du service de Sony. Si ce n'est pas une révolution, la simulation footballistique d'Electronic Arts assure tout de même ses arrières grâce à un rythme plus posé, les évolutions du mode FUT ou encore les nouveautés comme les Styles de Jeux. On retrouve donc les mêmes défauts et les mêmes qualités pour un titre qui n'a pour l'instant pas souffert de l'abandon de son nom pourtant emblématique.

Ghostrunner 2 - PS5

Faire preuve de réactivité et savoir courir à toute vitesse vous sera aussi utile dans le fantastique Ghostrunner 2. Un jeu d'action en vue subjective qui mélange des combats au sabre et du parkour avec une bande-son synthwave explosive. C'est toujours aussi grisant et viscéral, mais attention si vous n'avez pas expérimenté le premier volet. Cette suite est encore plus exigeante et vous mettra au défi, mais c'est là tout l'intérêt. À découvrir absolument dans le PS Plus Essential de mai 2024 pour les amateurs de fast FPS.

Tunic - PS5 | PS4

Tunic, un jeu d'aventure indé qui rend (entre autres) hommage à Zelda : A Link to the Past, sait également se montrer exigeant avec les joueuses et les joueurs. À tel point qu'il y a même un petit aspect Souls-like, mais avec une difficulté bien dosée. Et comme les jeux de FromSoftware, impossible de ne pas craquer devant la direction artistique ou la bouille du renard tout mignon que l'on incarne tout au long de ce voyage.

Destiny 2 : Éclipse - PS5 | PS4

Cette sélection des jeux PS Plus Essential inclut également une nouvelle extension pour Destiny 2 : Éclipse. Les Gardiens sont invités à se rendre sur Neptune pour découvrir une métropole « une métropole comme ils n’en ont jamais vue dans le jeu ». Une fois sur place, ces derniers devront se battre contre la Légion de l'Ombre pour empêcher la destruction de la ville secrète de Néomuna. Extension oblige, il y a tout un lot de récompenses et de pouvoirs inédits. À retrouver sur PlayStation 5 comme PlayStation 4.

Un contenu bonus EA Sports FC 24 offert avec le PS Plus Essential

En complément des quatre jeux « offerts » aux abonnés, le PS Plus Essential de mai 2024 propose aux joueurs d'EA Sports FC 24 de se mettre à Football Ultimate Team (FUT) grâce au Pack de démarrage. Un DLC qui contient notamment :

11 joueurs notés au moins 82

L'un des plus grands joueurs Icône de tous les temps en prêts l'espace de sept matchs

Pour récupérer ce bonus, c'est très simple. D'abord, il faut obligatoirement télécharger et installer EA Sports FC 24. Ensuite, retournez sur le PlayStation Store et cherchez le Pack de démarrage Football Ultimate Team.