1er janvier ou non, pas question pour Sony de prendre du retard dans son calendrier. L’éditeur a dévoilé les trois premiers jeux “gratuits” offerts à tous les abonnés au PlayStation Plus en 2025.

Malheureux hasard du calendrier, il faudra attendre un tout petit peu plus longtemps qu’à l’accoutumé avant de récupérer les jeux gratuits offerts à l’ensemble des abonnés en janvier 2025. Sony suit en effet un calendrier bien précis et il arrive parfois que les titres en question ne tombent pas la première semaine du mois. Ce sera donc le cas cette fois, mais la grande question était : est-ce que la firme japonaise allait sortir le grand jeu pour bien commencer 2025 ? Fin du suspense, Sony a dévoilé les premiers jeux PS Plus de l’année.

Voici les jeux PS Plus Essential de janvier 2025

Avant de tourner définitivement la page sur l’année 2024, les retardataires ont encore l’occasion de mettre la main sur les derniers jeux offerts l’année passée. Cette sélection de décembre s’appuyait sur une sélection aussi éclectique que forte. Dernière chance donc pour récupérer le GOTY de 2022 It Takes Two, et les très bons Aliens: Dark Descent et Temtem. Un trio qui va donc tirer sa révérence pour laisser place aux premiers jeux gratuits du PS Plus de 2025. Beaucoup s’attendaient à ce que Sony mette le paquet ce mois-ci histoire de bien commencer l’année. Fin du suspense, voici les trois jeux qui seront offerts en janvier 2025 :

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

Les jeux PS Plus de janvier 2025 ©Sony

Si le suivi du jeu sera officiellement terminé, Suicide Squad Kill the Justice League est désormais entièrement jouable hors ligne. Les abonnés PS Plus pourront donc découvrir cette histoire à part entière dans l'univers des Batman Arkham. Les amateurs de course eux pourront s'en donner à coeur joie dans la version remasterisée de Need For Speed Hot Pursuit, épisode très apprécié de la licence qui comprend entre autres des graphismes améliorés, un mode multijoueur multi-plateformes à base de compétition asynchrone et tous les contenus additionnels du jeu. Dernier jeu de cette sélection du PS Plus de janvier 2025 et pas des moindres, l'excellent The Stanley Parable dans sa version ultime comprenant des améliorations graphiques, de nouvelles idées et surtout du contenu inédit. Une pépite qui a marqué de son empreinte la scène indépendante à essayer absolument.

Quand les nouveaux jeux seront-ils disponibles ?

Les trois premiers jeux gratuits du PS Plus Essential seront donc disponibles du 7 janvier au 4 février 2025 aux alentours de 11h. Quant aux ajouts du PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra patienter à la mi-janvier pour connaître leur identité. Les nouveaux arrivants devraient être déployés le mardi 21 janvier. On rappelle par ailleurs que 11 jeux quitteront le service à cette même date. Parmi les malheureux sortants : les Life is Strange, Just Cause et surtout Resident Evil 2. Vous avez donc encore quelques semaines pour les terminer ou les essayer.

Source : PSBlog