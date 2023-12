Les trois derniers jeux de cette année 2023 offerts aux membres du PlayStation Plus sont arrivés. Au programme, de la course, des briques, du nettoyage sans pression et une aventure contemplative.

Les derniers jeux offerts avec le PS Plus de l’année sont arrivés. Cette année, Sony a une nouvelle fois proposé de très belles sélections au fil des mois, mais depuis quelque temps les abonnés sont intransigeants avec l’éditeur. Et pour cause, ils ont subi de plein fouet une augmentation des prix pouvant grimper à près de 35% dans certains cas. Forcément, les sélections qui étaient honnêtes autrefois paraissent aujourd’hui un peu faibles, mais cela reste du bonus pour eux. Et ce sont aujourd’hui trois nouveaux jeux qu’ils peuvent obtenir sans frais supplémentaires grâce à leur abonnement PlayStation Plus.

Les jeux PS Plus de décembre 2023 sont là

La période des fêtes approche à grands pas. Pour conclure l’année, Sony propose à l’ensemble des abonnés PS Plus un nouveau trio de jeux « gratuits » dès aujourd’hui. Une sélection franchement honnête, qui aura le mérite de mettre en avant plusieurs genres afin de satisfaire les goûts de chacun. En tête d’affiche, le jeu de voitures en monde ouvert signé LEGO. À ses côtés l’expérience déstressante et surprenante qui a été l’un des phénomènes de l’année dernière : PowerWash Simulator. Enfin, pour une petite pause contemplation, PlayStation mise sur Sable, un titre qui se démarque grâce à sa direction artistique inspirée des œuvres de Mœbius. Voici une petite présentation des trois nouveaux jeux offerts pour tous les abonnés PS Plus jusqu'au 2 janvier 2024.

LEGO 2k Drive

Direction Bricklandia, un monde ouvert entièrement en briques. Dans cet univers loufoque, vous être libres de foncer partout à bord d’un bolide que vous aurez entièrement construit et personnalisé. Prenez part à des courses, battez-vous contre des fous du volant et tentez de remporter le Trophée Céleste tant convoité dans le mode histoire. Un jeu PS Plus pour toute la famille, qui a beaucoup partagé à sa sortie en raison d’une mise en avant un peu trop prononcée de la boutique de cosmétiques et de ses microtransactions afin de pousser à l’achat. LEGO 2K Drive n’en reste pas moins un jeu marrant et fun à jouer en famille ou avec ses amis.

PowerWash Simulator, la pépite du PS Plus de décembre 2023

Qui aurait pu croire que nettoyer serait amusant ? Square Enix visiblement, qui a signé l’un des phénomènes de l’été 2022. PowerWash Simulator vous propose de relâcher la pression en troquant vos guns et sabres pour un nettoyeur haute pression qui vous permettra d’enlever toute la crasse qui se trouvera sur votre chemin. Une expérience franchement relaxante et surprenante, qui propose en plus de nombreux DLC à l’image de licences populaires. Tomb Raider, FF7 Remake ou encore Retour vers le Futur, à vous de faire le ménage dans les lieux iconiques de la pop culture. On ne saurait que trop vous le conseiller, ça risque d’être votre petite surprise de ce PS Plus de décembre 2023.

Sable

Sable, c’est le jeu contemplatif de ce trio. Le titre vous invite à suivre le voyage initiatique de son héroïne. Parcourez d’immenses déserts, baladez-vous au gré des paysages envoûtants ornés de carcasses de vaisseaux et de vestiges d’un lointain passé, et parlez avec les autochtones qui peuplent ces contrées singulières. Côté gameplay, ce jeu PS Plus de décembre 2023 ne propose pas grand-chose si ce n’est quelques phases de plateformes. Il saura en revanche vous en mettre plein les yeux grâce à sa direction artistique qui est une véritable réussite. Le titre souffrait malheureusement de sérieux problèmes d’optimisation et techniques à son lancement, qui ont depuis été en grande partie corrigés.