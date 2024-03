Un clignement d'œil et nous voilà pratiquement déjà en avril. Il est donc temps pour Sony de lever le voile sur les prochains jeux offerts à l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus.

C’est une routine que l’on connaît désormais par cœur. Tous les mercredis précédant leur arrivée dans le service d’abonnement, Sony révèle l’identité des trois prochains jeux « gratuits » du PS Plus. Ça et les petits bonus offerts à l’ensemble des abonnés de temps à autre comme ce fut le cas ce mois-ci avec le pack comprenant plusieurs extensions majeures de Destiny 2. À peine le temps de digérer toutes les sorties de mars qu’il est déjà temps de se projeter en avril 2024. Un mois plus calme en termes de nouveautés, mais qui sera peut-être compensé par le programme du PlayStation Plus ? On a la réponse.

Voici les jeux du PS Plus d'avril 2024

Vous connaissez la chanson depuis le temps, à chaque mois son nouveau trio de jeux. PlayStation offre à l’ensemble de ses abonnés, quelle que soit la formule choisie, trois productions qui peuvent être ajoutées à leur bibliothèque le premier mardi du mois en cours. Une fois réclamés, ils seront disponibles aussi longtemps que l’abonnement perdurera, contrairement aux ajouts du PS Plus Extra et Premium qui finissent inévitablement par disparaître. En mars, Sony avait misé exceptionnellement sur un quatuor avec en tête d’affiche l’excellent jeu français Sifu, accompagné d’Hello Neighbor 2, F1 23 et le fameux pack de Destiny 2. Les retardataires ont donc encore quelques jours pour réclamer cette sélection honnête. Elle cédera ensuite sa place aux jeux « gratuits » du PS Plus d’avril 2024. Et justement, ils viennent tout juste d’être dévoilés. Voici le programme :

Immortals of Aveum | PS5

Minecraft Legends | PS4, PS5

Skul: The Hero Slayer | PS4

Les trois jeux offerts à tous les abonnés PS Plus en avril 2024 ©PlayStation

Présentation des jeux du PS Plus Essential d'avril 2024

Les abonnés PS Plus pourront découvrir le FPS magique développé par un vétéran de Call of Duty : Immortals of Aveum. Ici, on troque les flingues pour des pouvoirs magiques. Vous incarnez Jak, la nouvelle recrue des mages de combat qui doit protéger le monde au bord du gouffre. Un titre EA Originals sympathique, qui n'a malheureusement pas rencontré le succès escompté. Autre tête d'affiche de ce mois, Minecraft Legends, un spin-off mêlant stratégie et action. Face à l'arrivée des piglins ravageurs, vous devrez mener des batailles tactiques et former des alliances pour sauver une terre au bord de la destruction. Le jeu contient également une composante multijoueurs, où vous pouvez faire équipes avec huit autres joueurs. Ce second jeu offert au PS Plus a malheureusement lui aussi divisé à son lancement. Microsoft a d'ailleurs décidé d'arrêter le suivi du jeu seulement un an après sa sortie.

C'est finalement le petit jeu indé de ce PS Plus d'avril 2024 qui aura fait unanimité. Dans ce platformer en 2D acclamé par les joueurs et la critique, vous incarnez Skul, un squelette qui doit sauver ses frères démons faits prisonniers par une groupe de héros. Le jeu reprend les codes des rogue-like, notamment avec des cartes générées de manière procédurale et un arsenal de compétences qui change à chaque run.

Du contenu gratuit pour les abonnés

Tous les membres du PS Plus auront encore le droit à un petit pack bonus. C'est cette fois du côté d'Overwatch 2 qu'il faudra se tourner avec plusieurs contenus gratuits dont la tenue légendaire Beekeeper de Sigma ou l'Art Déco de Symmetra. Elles seront accompagnées de sept skins épiques ainsi que cinq sauts de rang pour le Battle Pass. Ce pack exclusif aux membres du PS Plus sera disponible pour une durée limitée. Il contient

Beekeeper Sigma Legendary Skin

Art Deco Symmetra Legendary Skin

Runner Sojourn Epic Skin

Punker Queen Junker Queen Epic Skin

Construction Ramattra Epic Skin

Matsuri Kiriko Epic Skin

Cassia Lifeweaver Epic Skin

Amethyst Illari Epic Skin

Rugby Mauga Epic Skin

5x Battle Pass Tier Skips

Les jeux « gratuits » du PS Plus Essential d'avril 2024 seront donc disponibles du mardi 2 avril au 7 mai 2024, aux alentours de 11h.